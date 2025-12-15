США створюють коаліцію Pax Silica для ізоляції Китаю щодо АІ-технологій

15 декабря 2025 г., 9:35

0

Tweet

Очолюваний Сполученими Штатами альянс із ланцюгів постачання штучного інтелекту - «Pax Silica» - ухвалив спільну декларацію та офіційно розпочав свою діяльність.



Державний департамент США повідомив, що провів перший саміт «Pax Silica» у Вашингтоні, округ Колумбія, за участю восьми країн. Мова йде про Південну Корею, Японію, Сінгапур, Нідерланди, Велику Британію, Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) та Австралію. Декларацію «Pax Silica» підписали сім країн, за винятком ОАЕ та Нідерландів. Їхня відсутність інтерпретується як міра, що враховує геополітичні інтереси Близького Сходу та Європейського Союзу (ЄС) відповідно.



«Pax Silica» - це консультативний орган, який США зібрали з метою стримування Китаю, що знаходиться в інтенсивній технологічній конкуренції. Термін поєднує латинське слово «Pax», що означає «мир», зі «Silica» (кремній - напівпровідниковий матеріал), символізуючи намір США очолити світовий порядок у сфері АІ.



У декларації, опублікованій Держдепартаментом США, країни-учасниці заявили: «Ми визнаємо, що надійні ланцюги постачання є важливими для нашої взаємної економічної безпеки» і «заохочуємо зусилля до партнерства у стратегічних складових глобального ланцюга постачання технологій, включаючи, але не обмежуючись, програмне забезпечення та платформи, передові фундаментальні моделі, інформаційне сполучення та мережеву інфраструктуру, обчислення та напівпровідники, передове виробництво, транспортну логістику, переробку мінералів та енергетику».



Хоча декларація прямо не називала жодну країну, вона містила положення, які фактично були спрямовані проти Китаю, наголошуючи на важливості чесного ринкового порядку. Країни підкреслили: «Справжня економічна безпека вимагає зменшення надмірних залежностей та налагодження нових зв'язків з надійними партнерами та постачальниками, відданими чесній ринковій практиці» і наголосили на «важливості протидії неринковим практикам, які підривають інновації та чесну конкуренцію».



Сприяння США створенню «Pax Silica» інтерпретується як стратегія зміцнення технологічної переваги шляхом реорганізації ланцюгів постачання напівпровідників та рідкоземельних матеріалів - ключових ресурсів АІ-індустрії - навколо Сполучених Штатів на тлі посилення боротьби за технологічну гегемонію з Китаєм. Оскільки Пекін застосовує стратегії тиску на США, використовуючи свої глобальні запаси рідкісних земель та потужності з їхньої переробки, у Вашингтоні прагнуть створити основну структуру ланцюга постачання, щоб протистояти цьому через солідарність із союзниками. Це розглядається як спроба США вертикально інтегрувати ланцюги створення вартості АІ-технологій навколо себе.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI