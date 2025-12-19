Індія представила власний двоядерний процесор RISC-V з частотою 1 ГГц

19 декабря 2025 г., 13:35

Індійський Центр розробки передових обчислень (CDAC) представив свій найсучасніший процесор, назвавши його «надійним» продуктом і кроком до створення вітчизняної напівпровідникової промисловості, здатної кинути виклик світовим гігантам.



Новий DHRUV64 навряд чи налякає провідних розробників чипів, оскільки це досить скромне рішення: він працює на частоті 1,0 ГГц, має два ядра RISC-V, побудований за 28-нм техпроцесом і може завантажувати Linux.



За даними джерел в Індії, CDAC все ще тестує інтерфейси чипа. Проте організація поки не розкрила вимоги до енергоспоживання, інформацію про те, чи буде дизайн доступний для сторонніх розробників, і чи залучено виробничі потужності для масового випуску.



Організація припустила, що DHRUV64 стане доступним після завершення тестування і підійде для інфраструктури 5G, автомобільних систем, споживчої електроніки, промислової автоматизації та Інтернету речей (IoT). Це галузі, де відомі виробники вже пропонують зрілі продукти та розвинені екосистеми розробки. Навіть найпатріотичнішому індійському виробнику електроніки буде важко поставити DHRUV64 на перше місце у своєму списку закупівель. Таким чином, Індії ще багато належить зробити, щоб чип завоював клієнтів.



Наразі уряд країни використовує запуск процесора як доказ того, що зусилля зі створення локальної напівпровідникової промисловості набирають обертів. Активний рух у напрямку власного дизайну чипів на базі архітектури RISC-V почався у 2020 році, коли найкращим результатом країни були 180-нм 32-бітні процесори з частотою 75–100 МГц.





DHRUV64 показує значний прогрес за короткий час. Разом із анонсом було обіцяно випуск ще досконаліших систем на кристалі (SoC), обидві з яких будуть чотириядерними:



DHANUSH64: частота 1,2 ГГц, 28-нм техпроцес.



DHANUSH64+: частота 2 ГГц, 16-нм або 14-нм техпроцес.



Очікується, що CDAC представить дизайн DHANUSH у 2027 році, а клієнтам можуть знадобитися роки для їх впровадження.

