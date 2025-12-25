Уряд ухвалив постанову для завершення конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності

25 декабря 2025 г., 10:25

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом».



Рішення Уряду дасть можливість завершити розпочаті конкурсні процедури з проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності для задоволення потреби ОЕС України в додаткових резервах високоманеврової генерації, насамперед для забезпечення балансової надійності енергосистеми, посилення безпеки постачання електроенергії споживачам, залучення інвестицій та розвитку конкуренції на ринку електричної енергії.



Постанова вносить доповнення до Порядку, які забезпечать розгляд та прийняття рішення новим складом комісії вже поданих конкурсних пропозицій від учасників без необхідності проведення повторного перегляду конкурсних пропозицій.



Також зазначені зміни дозволять НЕК «Укренерго» здійснити укладення договорів з переможцями конкурсу за результатами проведення засідання актуалізованого складу комісії.

