На ринку смартфонів доля Android впала на 1%, хоча ця ОС продовжую домінувати з 79%

Світові продажі смартфонів зросли на 4% у річному вимірі у третьому кварталі 2025 року, що стало найсильнішим показником вересня з 2021 року, оскільки більшість регіонів продовжили фазу відновлення. Про це свідчать дані дослідження Counterpoint Research.



Android зберіг свою позицію провідної операційної системи у світі, зайнявши 79% ринку. Проте, цей показник знизився на 1 процентний пункт порівняно з третім кварталом 2024 року на тлі зростання конкуренції. Падіння вдалося стримати завдяки сильнішим, ніж очікувалося, продажам складаних смартфонів Samsung Galaxy, а також ранньому оновленню деяких моделей серії А. Зростання бренду HONOR у різних регіонах також підтримало загальну динаміку Android.



Операційна система iOS від Apple посіла 17% світових продажів у третьому кварталі 2025 року, збільшивши свою частку на 1 процентний пункт порівняно з минулим роком. Нова серія iPhone 17 отримала кращий, ніж очікувалося, початковий прийом у всьому світі, продемонструвавши помітне зростання на ключових ринках, таких як США, Японія та Індія. Крім того, під час святкових акцій в Індії зріс попит на моделі старої серії iPhone 16.



На китайському ринку зростання HarmonyOS, розробленої Huawei, виявилося особливо помітним. У третьому кварталі 2025 року HarmonyOS захопила 14% ринку Китаю, обігнавши інші платформи та ставши другою за величиною операційною системою в країні. Основними драйверами зростання Huawei були серія Nova 14, а також моделі складаних смартфонів. Однак, нові пристрої, що працюють на базі HarmonyOS Next, зіткнулися з деякими труднощами через початкові обмеження екосистеми.

