Counterpoint: АІ-функції та супутниковий зв'язок стимулюють попит на нові моделі смартгодинників

Після складного 2024 року світовий ринок смартгодинників повертається до позитивної динаміки. Згідно з прогнозом Counterpoint Research, за підсумками 2025 року обсяги постачань зростуть на 7% у річному обчисленні.



Це відновлення зумовлене зміною споживчих переваг у бік середнього та преміального сегментів, а також інтеграцією революційних технологій, таких як супутниковий зв'язок, підтримка 5G Redcap та дисплеї MicroLED.



Основними лідерами зростання стали компанії Huawei та Apple, які зуміли зацікавити аудиторію оновленими лінійками пристроїв з акцентом на поглиблений аналіз здоров'я за допомогою АІ.



Китай зміцнив свої позиції як головний двигун глобального ринку, збільшивши свою частку в постачаннях з 25% у 2024 році до приблизно 31% у нинішньому році. Цьому сприяли державні програми субсидування та активність місцевих брендів, таких як Huawei, Xiaomi та Imoo. Зокрема, перша з цього списку продемонструвала вражаючі результати завдяки стратегії утримання споживачів через екосистемні рішення. Водночас Apple вперше за останні сім кварталів зафіксувала зростання постачань, яке у третьому кварталі 2025 року склало 23%. Позитивний тренд для американської компанії забезпечив вихід доступної моделі Watch SE 3 та ультрапреміальної Watch Ultra 3, що дозволило охопити ширше коло покупців у різних цінових категоріях.



Аналітики зазначають, що ключовим фактором залучення користувачів у 2025 році стала інтеграція функцій АІ-коучингу та просунутої аналітики стану організму. Нові моделі тепер здатні надсилати сповіщення про гіпертонію та надавати персоналізовані поради щодо покращення способу життя. Навіть у бюджетних сегментах виробники почали пропонувати АІ-досвід та вдосконалені датчики, що стимулює власників застарілих пристроїв до оновлення. Девід Наранхо (David Naranjo), асоційований директор Counterpoint, підкреслив, що інновації у сфері апаратного та програмного забезпечення фундаментально розширили можливості носійної електроніки, роблячи її незамінним інструментом для моніторингу здоров'я.



Очікується, що річні постачання Apple у 2025 році зростуть на 12%, що свідчить про повне відновлення позицій бренду. Ринок стає дедалі конкурентнішим, оскільки виробники змагаються у впровадженні складних технічних рішень, які раніше були доступні лише у смартфонах. Застосування MicroLED дисплеїв забезпечує вищу яскравість та енергоефективність, що є критичним для автономності годинників. У поєднанні зі зростанням доходів населення в азійських регіонах та стабільним попитом на технологічні новинки, ці чинники формують надійний фундамент для подальшого розвитку галузі у 2026 році.



Аналіз ринкових часток вказує на те, що цей рік став переломним моментом у боротьбі за екосистему носійної електроніки. Повернення Apple до зростання після тривалого спаду підтверджує ефективність стратегії диверсифікації портфеля, де Watch SE 3 виконує роль вхідного квитка в систему, а Ultra 3 максимізує прибуток. Китайські бренди, контролюючи понад 30% ринку, фактично диктують темпи впровадження АІ-функцій, що змушує західних конкурентів прискорювати цикли розробки. За прогнозами, дохід від сервісів, пов'язаних із підписками на АІ-аналіз здоров'я, може скласти до 15% від загального виторгу виробників смартгодинників уже наступного року. Таким чином, пристрій на зап’ясті остаточно перетворюється з аксесуара на медичний та комунікаційний термінал, що підтримує супутникову автономність незалежно від смартфона.



Наразі індустрія зосереджена на подальшому вдосконаленні датчиків та алгоритмів штучного інтелекту для виявлення ранніх ознак хронічних захворювань. Спрощення інтерфейсів та підвищення точності вимірювань залишаються пріоритетними завданнями для розробників. Успіх 2025 року показує, що споживачі готові платити за реальну додану вартість у вигляді збереження здоров'я та нових можливостей зв'язку, що відкриває нові перспективи для зростання ринку в довгостроковій перспективі.

