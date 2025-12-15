Кришталевий 5D-носій SPhotonix на 360 ТБ вже у найближчі роки

15 декабря 2025 г., 11:45

Як повідомляє The Register, після десятиліть досліджень та розробок людство, схоже, нарешті отримало носій для зберігання даних на дуже довгий період. Компанія SPhotonix, заснована минулого року для комерціалізації цієї технології, наближається до розгортання в центрах обробки даних своєї технології «5D Memory Crystal».



«5D Memory Crystal» зберігає дані за допомогою крихітних вокселів - 3D-пікселів - у плавленому кварцовому склі, витравлених фемтосекундними лазерними імпульсами. Ці вокселі мають «двопроменезаломлення», що означає, що характеристики їхнього світлозаломлення змінюються залежно від поляризації та напрямку вхідного світла. Ця різниця в орієнтації та силі світла може бути зчитана разом із розташуванням вокселя (координати x, y, z), що дозволяє кодувати дані в п'ятивимірному просторі. Завдяки тому, що носій є кварцовим кристалом, він надзвичайно довговічний і місткий: технологія може зберігати до 360 ТБ даних на одній 5-дюймовій скляній пластині.



SPhotonix оцінює, що навіть за температури 190 градусів Цельсія вокселі, вирізані у кварцовому кристалі, мають проіснувати 13,8 мільярда років - приблизний вік Всесвіту. Ця технологія набагато стабільніша, ніж магнітні чи електронні методи зберігання даних. Навіть альтернативні оптичні технології, як-от оптичні диски, за прогнозами, прослужать лише від 5 до 100 років.



Компанія SPhotonix була заснована у 2024 році Пітером Казанським (Peter Kazansky), професором оптоелектроніки в Університеті Саутгемптона, та його сином Іллею Казанським (Ilya Kazansky), підприємцем. Минулого місяця компанія, що базується в Делавері та має дослідницькі центри у Великій Британії та Швейцарії, оголосила про залучення 4,5 млн дол. для розробки технології.



Ілля Казанський розповів, що отримане фінансування дозволить вивести «5D Memory Crystal» з рівня готовності технології (TRL) 5 - точки технічної валідації - до TRL 6 - демонстрації прототипу. «Ми ведемо переговори з багатьма гіперскейлерами щодо випуску деяких наших прототипів у їхні центри обробки даних протягом наступних кількох років», - сказав він.



Посилаючись на прогнози IDC, згідно з якими до 2028 року щорічно генеруватиметься 394 трильйони зеттабайт даних, Казанський заявив, що компанія зосереджена на застосуваннях для «холодного» зберігання даних. Це дані, які можуть чекати десять секунд або більше до отримання. За його словами, статистика показує, що від 60 до 80 відсотків усіх даних, що зараз зберігаються у світі, класифікуються як «холодні». Казанський стверджує, що «5D Memory Crystal» буде кращим вибором, оскільки це ультра-довговічний, екологічний та масштабований носій.



Протягом наступних трьох-чотирьох років SPhotonix має на меті покращити швидкість передачі даних своєї технології зі швидкості запису 4 мегабайти на секунду (МБ/с) та швидкості читання 30 МБ/с до швидкості читання/запису 500 МБ/с, що буде конкурентоспроможним із системами архівного стрічкового резервного копіювання.



SPhotonix вже продемонструвала, що її «5D Memory Crystal» може зберігати геном людини- архів «Eon Ark Time Capsule» із записами розмов 2024 та 2025 років, а також гру Heroes of Might & Magic 3. Послуга архівування вже відкрита для бізнесу, проте зчитування даних все ще має здійснюватися через лабораторію компанії. Протягом наступних 18 місяців компанія сподівається створити пристрій для читання, який клієнти зможуть використовувати самостійно.



Казанський оцінює, що початкова вартість пристрою для читання становитиме близько 6 000 дол., а пристрою для запису - близько 30 000 дол. Він додав, що компанія не прагне стати виробничою: «Ми є компанією з ліцензування технологій. Нам подобається модель Arm Holdings. І до певної міри, нам подобається модель Nvidia. Отже, ми розробляємо технологію забезпечення, а потім збираємося сформувати певну форму консорціуму, групу компаній, яка допоможе нам вивести цю технологію на ринок».

