IonQ купує Oxford Ionics за 1 млрд дол.

Американська компанія IonQ оголосила про укладення угоди щодо придбання британської Oxford Ionics за 1,075 млрд дол.





Ця транзакція, що поєднує технології захоплених іонів на чипі Oxford Ionics зі стеком квантових обчислень IonQ, має значно прискорити створення масштабованих та відмовостійких квантових комп'ютерів.





Як зазначається, угода є знаковою для Великої Британії, оскільки зміцнює її позиції у світовій квантовій R&D. Об'єднання зусиль двох компаній спрямоване на досягнення безпрецедентних масштабів та точності в квантових системах. Придбання передбачає виплату 1,065 млрд дол. акціями IonQ та близько 10 млн дол. готівкою, з можливими коригуваннями.





Очікується, що транзакція буде завершена у 2025 році після отримання всіх необхідних регуляторних дозволів.





Oxford Ionics є визнаним лідером за показником квантової вірності — ключового критерію для надійних квантових обчислень.





Згідно з офіційною заявою, об'єднані компанії очікують представити системи з 256 фізичними кубітами та точністю 99,99% вже до 2026 року. Плани передбачають масштабування до 10 000 кубітів з точністю 99,99999% до 2027 року. Довгострокова дорожня карта є ще амбітнішою: до 2030 року досягти 2 мільйонів фізичних кубітів та логічної точності, що перевищує 99,9999999999%. Нікколо де Масі (Niccolo de Masi), генеральний директор IonQ, підкреслив: «Сьогоднішнє оголошення про наш намір придбати Oxford Ionics прискорює нашу місію до повноцінних відмовостійких квантових комп’ютерів з 2 мільйонами фізичних кубітів та 80 000 логічних кубітів до 2030 року».





Засновники Oxford Ionics, доктор Кріс Балланс (Dr. Chris Ballance) та доктор Том Харті (Dr. Tom Harty), залишаться в компанії та продовжать свою роботу у Великій Британії. IonQ планує розширити свій штат в Оксфорді, що підкреслює прагнення компанії зміцнити роль Великої Британії як ключового центру квантових технологій, підтримуючи співпрацю з Національним центром квантових обчислень та державною програмою Quantum Missions.





«В Oxford Ionics ми не тільки стали піонерами найточнішої квантової платформи на ринку, але й розробили квантовий чип, здатний вироблятися на стандартних напівпровідникових фабриках», зазначив Кріс Балланс, генеральний директор Oxford Ionics. Він додав, що інтеграція цієї технології допоможе прискорити дорожню карту IonQ для клієнтів у Європі та в усьому світі.





Ця угода є частиною активного розвитку IonQ на ринку квантових обчислень та мереж, що включає недавнє придбання Lightsynq та угоду щодо Capella. Аналітики, зокрема Boston Consulting Group, прогнозують до 850 млрд дол. глобальної економічної цінності від квантових технологій до 2040 року.

