З початку періоду піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 1 218 вибухонебезпечних предметів

26 декабря 2025 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що за чотири доби піротехнічні підрозділи залучались 291 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 1 218 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 189,77 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 53 тис. 152, на Херсонщині – 27 тис. 962, Донеччині – 18 тис. 306, Київщині – 16 тис. 556, Миколаївщині – 12 тис. 571, Чернігівщині – 8 тис. 451, Сумщині – 7 тис. 86.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 637 тис. 81 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 5 тис. 51 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 194 тис. 344 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.

