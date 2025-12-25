AST SpaceMobile з допомогою індійського носія виявила на орбіту супутник із рекордною антеною для мобільного інтернету

25 декабря 2025 г., 16:45

Як повідомляє Space.com, у вівторок ввечері з індійського Космічного центру імені Сатіша Дхавана відбувся історичний запуск найпотужнішої ракети Індії LVM3, яка вивела на орбіту супутник наступного покоління BlueBird 6. Цей апарат, розроблений техаською компанією AST SpaceMobile, став найважчим корисним навантаженням, яке коли-небудь доставляла на низьку навколоземну орбіту ракета LVM3. Вага супутника становить близько 6100 кілограмів.



Через 15,5 хвилин після старту апарат успішно відокремився від носія на висоті 521 кілометр.



Головною особливістю BlueBird 6 є його комунікаційна антена, яка після розгортання стане найбільшою в історії цивільної космонавтики, охоплюючи площу майже 223 квадратні метри.



Запуск BlueBird 6 є частиною амбітного плану AST SpaceMobile зі створення сузір'я супутників, здатних транслювати широкосмуговий інтернет безпосередньо на звичайні смартфони без використання спеціального обладнання. Попередні п’ять апаратів компанії, запущені у 2024 році, вже мали рекордні на той час антени площею 64,4 квадратних метрів. Проте нова модель BlueBird 6 перевершує ці показники майже в чотири рази, що дозволить значно підвищити якість сигналу та швидкість передачі даних для користувачів на Землі.



Для індійської ракети LVM3 цей старт став дев'ятим успішним польотом із моменту дебюту, підтверджуючи її 100% надійність та статус головного важковаговика космічної програми Індії.



Технологія прямого зв'язку «супутник-смартфон» стає ключовим напрямком розвитку телекомунікацій, оскільки вона дозволяє ліквідувати «мертві зони» покриття у віддалених регіонах, океанах та зонах стихійних лих. Використання величезних антен на орбіті є технічною відповіддю на низьку потужність передавачів у звичайних мобільних телефонах. BlueBird 6 - це перший апарат нової серії, яка закладе фундамент для глобального сервісу безперебійного 5G-зв'язку. Керування таким складним об'єктом на орбіті потребує точного АІ-моніторингу положення антени для компенсації атмосферного опору та гравітаційних збурень, що є викликом для інженерів компанії.



Цей запуск також демонструє зростаючу роль Індії як надійного міжнародного партнера для виведення комерційних вантажів. Співпраця американської AST SpaceMobile з Індійською організацією космічних досліджень (ISRO) дозволила компанії диверсифікувати логістику після попередніх запусків із SpaceX. Успіх місії BlueBird 6 відкриває шлях до масового виробництва та регулярних стартів наступних супутників серії, що має забезпечити безперервне покриття мобільним інтернетом усього світу вже до кінця 2026 року. Подальше розширення сузір'я дозволить надавати послуги не лише для приватних повідомлень, а й для повноцінного відеозв'язку та АІ-сервісів у реальному часі в будь-якій точці планети.



Аналіз ринку супутникового зв'язку вказує на початок прямої конкуренції між AST SpaceMobile та Starlink у сегменті прямого підключення смартфонів. Рекордна площа антени BlueBird 6 у 223 квадратні метри забезпечує суттєву перевагу у потужності сигналу порівняно з компактнішими рішеннями конкурентів, що може стати вирішальним фактором для підписання контрактів із великими мобільними операторами. За оцінками експертів, вартість одного такого апарата разом із запуском перевищує 100 млн дол., проте потенційний ринок охоплення мільярдів користувачів без наземних вишок робить ці інвестиції виправданими. Використання індійської ракети LVM3 дозволило компанії знизити витрати на запуск приблизно на 15-20% порівняно з аналогічними західними носіями. У 2026 році очікується запуск ще десяти таких супутників, що дозволить розпочати комерційну експлуатацію мережі в Північній Америці та Європі, створюючи нову інфраструктурну основу для глобальної цифрової економіки.



Наразі інженери готуються до найвідповідальнішого етапу місії — поетапного розгортання гігантської антени, яке триватиме кілька днів. Будь-яка помилка в цьому процесі може призвести до втрати функціональності апарата, тому всі операції координуються за допомогою автоматизованих систем керування. Успішне розгортання BlueBird 6 стане доказом того, що великі космічні конструкції можуть бути ефективно використані для надання масових споживчих послуг, назавжди змінюючи роль супутників у нашому повсякденному житті.

