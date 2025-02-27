Українські розробники вперше зможуть взяти участь в NATO Innovation Challenge

27 февраля 2025 г., 8:15

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Міноборони повідомило, що НАТО вперше допустило розробників та науковців з України до участі у хакатоні, який спрямований на вирішення спільних загроз.

Захід відбудеться 27 березня в місті Бидгощ (Польща) також до нього можна долучитися й онлайн. Цьогорічна тема – протидія керованим авіабомбам (КАБ). Свої заявки можна подати до 13 березня.

NATO Innovation Challenge – це хакатон, організований Інноваційним хабом НАТО (Об’єднаним командуванням НАТО з питань трансформації) та державами-членами Альянсу. Змагання дає можливість проявити себе науковим об’єднанням, окремим інноваторам чи стартапам та має на меті розширити співпрацю НАТО з представниками галузі.

«Ворожі КАБи — одна з найбільших загроз для українських військових на лінії зіткнення та українських міст. Важливо, що саме ця тема є ключовою для чергового хакатону НАТО. Це доводить, що ми знаходимося в одному безпековому контексті з Альянсом», — зауважив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

Раніше участь в NATO Innovation Challenge могли брати представники виключно держав-членів Альянсу. Цього року до участі допустили представників України.

Заявка для участі в хакатоні має відповідати певним критеріям, з якими можна ознайомитися на сайті заходу. Головне – запропоноване рішення має бути актуальне до проблеми, інноваційне та реалістичне.

Кожне запропоноване рішення оцінюватимуть згідно з суддівськими критеріями:

актуальність до визначеної проблеми,

інноваційний підхід,

зручність використання,

інтеграція та сумісність,

портативність,

можливість масштабування,

надійність,

ефективність витрат та ресурсів,

безпека та захист даних,

оцінка впливу.

Україна давно стикнулася з проблемою протидії ворожим КАБам на фронті, яка залишається актуальною до сьогодні, попри деякі винайдені рішення. Запрошуємо українських винахідників, інноваторів, науковців та представник ОПК до участі в хакатонів НАТО.

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