Amazon презентувала Alexa+ - велике оновлення голосового помічника

27 февраля 2025 г., 9:35

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Компанія Amazon на спеціальному заході в Нью-Йорку анонсувала велике оновлення свого голосового помічника Alexa+.

Як заявляє виробник Alexa+ тепер може автоматично виконувати дії в десятках тисяч сервісів.

Оновлений асистент працює на основі LLM, розміщених в Amazon Bedrock і використовує внутрішньо розроблену компанією серію фундаментальних моделей Nova разом з алгоритмами від Anthropic.

Також зазначається, що моделі, на яких працює Alexa+, спираються на інформацію з понад 200 ЗМІ. Асистент також використовує дані про вподобання користувачів, щоб персоналізувати свою видачу.

За бажанням споживачі можуть розширити базу знань асистента, завантаживши власні дані. Alexa+ здатна поглинати інструкції до продуктів, навчальні посібники та низку інших файлів. Amazon заявляє, що асистент може використовувати свою базу знань, щоб відповідати як на дуже детальні запити, так і на підказки, що містять «наполовину сформоване питання або ідею».

Окрім функцій пошуку інформації, Alexa+ має агентські можливості. У контексті штучного інтелекту агент - це програма на базі LLM, яка може виконувати завдання з високим ступенем автономності.

Управління розумним будинком - ще одне завдання, яке обіцяє полегшити Alexa+. Вона дозволяє користувачам налаштовувати побутову техніку за допомогою підказок природною мовою. Помічнику також можна доручити виконувати деякі завдання самостійно, наприклад, активувати кавоварку щоранку о 7 годині ранку.

Спочатку Amazon розгорне Alexa+ в США, плануючи поступово розширювати доступ до сервісу протягом наступних місяців. Також повідомляється, що компанія скасує щомісячну абонентську плату в розмірі $19,99 для учасників Amazon Prime.

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