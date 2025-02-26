Micron оголосила про початок постачання чипів DRAM з використанням процесу 1γ

26 февраля 2025 г., 17:25

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Компанія Micron Technology оголосила про те, що першою в галузі відвантажує партнерам по екосистемі та обраним клієнтам зразки пам'яті DDR5 шостого покоління 1γ (1 гама) (клас 10 нм) на базі вузла DRAM, призначеної для процесорів наступного покоління. Зазначається, віха 1γ DRAM спирається на попереднє лідерство Micron у галузі 1α (1 альфа) і 1β (1 бета) DRAM і забезпечує інновації, що живитимуть майбутні обчислювальні платформи: від хмарних обчислень до промислових і споживчих застосунків і пристроїв Edge AI, як-от ПК зі штучним інтелектом, смартфони та автомобілі. Вузол 1γ DRAM компанії Micron спочатку буде використовуватися в 16 Гб DDR5 DRAM, а згодом буде інтегрований в усі портфоліо пам'яті Micron, щоб задовольнити попит галузі, що зростає, на високопродуктивні та енергоефективні рішення пам'яті для штучного інтелекту. Пам'ять DDR5 об'ємом 16 Гб, розрахована на швидкість до 9200 МТ/с, забезпечує збільшення швидкості на 15% і зниження енергоспоживання більш ніж на 20% порівняно зі своєю попередницею.



З впровадженням штучного інтелекту в центрах обробки даних і на периферії попит на пам'ять як ніколи високий. Перехід Micron на вузол DRAM 1γ допомагає розв'язати ключові проблеми, які прагнуть вирішити замовники:



Підвищена продуктивність - DRAM на базі Micron 1γ забезпечує поліпшену продуктивність, що дає змогу масштабувати обчислення з використанням різних пропозицій пам'яті: від центрів обробки даних до периферійних пристроїв для задоволення майбутніх вимог до робочих навантажень AI.



Зниження енергоспоживання - використання у вузлі 1γ технології КМОП нового покоління з металевим затвором High-K у поєднанні з оптимізацією конструкції дає змогу знизити енергоспоживання більш ніж на 20%, що призводить до поліпшення теплових характеристик.



Покращена щільність бітів - вузол 1γ Micron, що використовує літографію EUV, оптимізацію дизайну та технологічні інновації, забезпечує більш ніж на 30% більше бітів на пластину порівняно з попереднім поколінням і дає змогу ефективно масштабувати постачання пам'яті.



«Досвід Micron у розробці власних технологій DRAM у поєднанні зі стратегічним використанням літографії EUV привели до створення надійного портфеля передових продуктів пам'яті на базі 1γ, здатних просунути вперед екосистему AI», - заявив Скотт ДеБоер (Scott DeBoer), виконавчий віцепрезидент і директор із технологій і продуктів Micron. Підвищена щільність бітів у вузлі 1γ DRAM підкреслює виробничу майстерність і ефективність Micron, даючи нам змогу масштабувати постачання пам'яті для задоволення галузевого попиту, що зростає».



Перевірена протягом кількох поколінь технологія та стратегія виробництва DRAM Micron дали змогу створити цей оптимізований вузол 1γ. Інновації у вузлі DRAM 1γ підтримуються досягненнями в галузі КМОП, включно з технологією нового покоління з металевим затвором High-K, що покращує характеристики транзисторів для підвищення швидкості роботи, оптимізацією дизайну та зменшенням розмірів елементів, що дає змогу отримати переваги економії енергії та масштабування продуктивності. Крім того, завдяки оптимальному використанню передової літографії EUV, передової технології травлення з високим аспектним відношенням і передових інновацій у сфері дизайну, вузол 1γ забезпечує найкращі в галузі переваги щільності бітів. Розробляючи вузол 1γ для виробництва на глобальних майданчиках, Micron допомагає забезпечити найкращу технологію і стійкість постачань для галузі.



«Micron знову очолила галузь, представивши найбільш передову технологію пам'яті у світі. Вузол 1γ DRAM компанії Micron - це революційне досягнення з його неперевершеною енергоефективністю та винятковою продуктивністю», - говорить Суміт Садана (Sumit Sadana), виконавчий віцепрезидент і директор з бізнесу Micron Technology. «Продукти Micron 1γ DRAM зроблять революцію в екосистемі AI, надаючи масштабовані рішення пам'яті в усіх сегментах, від центрів оброблення даних до периферії, даючи змогу нашим клієнтам випереджати швидко мінливі вимоги галузі».



Як основа для майбутніх продуктів, вузол 1γ буде інтегрований у портфоліо пам'яті Micron:

- Рішення DDR5 для ЦОД на базі Data Center-1γ, які забезпечують до 15% вищу продуктивність, підвищують енергоефективність і сприяють подальшому масштабуванню продуктивності серверів, даючи змогу центрам обробки даних оптимізувати енергоспоживання та тепловий режим на рівні стійок.



- Рішення Edge AI-1γ DRAM із низьким енергоспоживанням забезпечують підвищену економію енергії та збільшену пропускну здатність, що підвищує зручність роботи з рішеннями Edge AI.



- Модулі DDR5 SODIMM AI PC-1γ підвищують продуктивність і знижують енергоспоживання на 20%, подовжуючи час роботи від батареї та покращуючи загальне враження користувача від ноутбука.



- Mobile-1γ LPDDR5X забезпечує винятковий досвід роботи зі штучним інтелектом на кордоні та продовжує лідирувати в галузі мобільних технологій.



- Пам'ять LPDDR5X на базі Automotive-1γ збільшує місткість, довговічність і продуктивність, досягаючи швидкості до 9600 МТ/с.



Повідомляється, кваліфіковані замовники та партнери можуть взяти участь у програмі Micron Technology Enablement Program (TEP) для DDR5, яка надає ранній доступ до технічної інформації, електричних і теплових моделей, а також підтримку, яка допомагає в проєктуванні, розробці та впровадженні обчислювальних платформ наступного покоління.

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