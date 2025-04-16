Україна ще на крок ближче до єдиного роумінгу з ЄС

16 апреля 2025 г., 10:25

+11

голос Tweet

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроект № 12150, який наближає український телекомунікаційний ринок до європейських стандартів і розширює повноваження національного телеком-регулятора — НКЕК. Це завершальний законодавчий етап на шляху до єдиної роумінгової зони з ЄС.

Після всіх формальних процедур українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у країнах ЄС без додаткових витрат. Ухвалення цього законопроекту також стане важливим сигналом нашої готовності до подальшої інтеграції в європейські ринки.

Одна з важливих новацій — урегульовано, що європейським операторам не потрібно буде проходити процедуру загальної авторизації в Україні, якщо вони не надаватимуть послуг електронних комунікацій. Це дасть їм змогу швидше та легше надавати свої послуги через українські мережі.

Також законопроект визначає повноваження НКЕК, необхідні для покращення роботи послуги «Роумінг як вдома» (Roam Like at Home) в Україні:

моніторинг сумісності та з’єднання мереж українських і європейських операторів;

забезпечення доступу, взаємоз’єднання й сумісності надання послуг українськими та європейськими операторами;

допомага українцям взаємодіяти з європейськими операторами, якщо в них не працюватимуть послуги зв’язку.

Оператори отримають змогу забезпечувати сумісність своїх мереж, навіть якщо використовують різне обладнання чи технології. Завдяки цьому абоненти безперешкодно користуватимуться роумінгом.

Розробкою законопроекту займалася команда експертів НКЕК спільно з Мінцифрою та мобільними операторами. Його ухвалення є важливим кроком до інтеграції України в єдину роумінгову зону ЄС та виконанням умов для вступу до Євросоюзу.

Режим «Роумінг як вдома» працює в усіх 27 країнах ЄС. У країнах Євросоюзу над упровадженням зони «Роумінг як вдома» почали працювати у 2007 році, а запустили у 2017-му. Це складний процес, який Україна, як кандидат у члени ЄС, проходить у пришвидшеному режимі через повномасштабне вторгнення росії.

Із квітня 2022 року діє спеціальна Спільна заява між українськими та європейськими операторами. Вона передбачає пільгові тарифи для українських громадян і діє до липня 2025 року.

Після приєднання України до «Роумінгу як вдома» українці в країнах ЄС та громадяни ЄС в Україні зможуть користуватися домашніми тарифами вже на постійній, а не пільговій основі. Бо пільги можуть закінчитися, а наша мета — щоб українці користувалися стабільними тарифами.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS