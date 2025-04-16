OpenAI працює над соціальною мережею схожою на Twitter

16 апреля 2025 г., 9:35

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The Verge повідомляє, посилаючись на свої джерела, що OpenAI працює над власною соціальною мережею, схожою на Twitter (або X).

Начебто вже існує внутрішній прототип, орієнтований на генерацію зображень ChatGPT, який має соціальну стрічку, йдеться в повідомленні.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман в приватному порядку просить сторонніх осіб надати відгуки про проект, який все ще перебуває на ранній стадії, інформує The Verge. Неясно, чи планує компанія випустити соціальну мережу як окремий додаток або вона буде інтегрована в ChatGPT, йдеться у звіті.

Наглядачі зазначають, що потенційний крок, про який йде мова, може призвести до ескалації напруженості між Альтманом і мільярдером Ілоном Маском - власником X і співзасновником OpenAI, який залишив стартап у 2018 році, перш ніж він став лідером у гонці генеративного штучного інтелекту.

Ворожнеча посилилася в останні місяці. У лютому консорціум інвесторів на чолі з Ілоном Маском запропонував 97,4 млрд дол. за контроль над OpenAI, але отримав від Альтман швидку відповідь «ні, дякую».

Минулого року Маск подав до суду на розробника ChatGPT і Альтмана, стверджуючи, що вони відмовилися від початкової мети OpenAI - розробляти АІ на благо людства, а не заради корпоративної вигоди.

OpenAI подала зустрічний позов проти Маска на початку цього місяця, звинувативши його в систематичних переслідуваннях і спробах зірвати перехід до комерційної моделі. Обидві сторони мають розпочати суд присяжних навесні наступного року.

Соціальна мережа OpenAI також може поставити компанію в пряму конкуренцію з власником Facebook, компанією Meta. Остання, як повідомляється, працює над окремим сервісом Meta АІ. У лютому Альтман відреагував на X на повідомлення ЗМІ про плани Meta, сказавши: «Добре, добре, можливо, ми зробимо соціальний додаток».

І Meta, і X мають доступ до величезної кількості даних - публічного контенту, розміщеного користувачами на своїх платформах у соціальних мережах, - на яких вони навчають свої АІ-моделі.

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