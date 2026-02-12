Tower Semiconductor та NVIDIA прискорюють дата-центри за допомогою кремнієвої фотоніки

12 февраля 2026 г., 13:25

Компанія Tower Semiconductor оголосила про масштабне розширення інфраструктури штучного інтелекту. У партнерстві з NVIDIA компанія розробила високопродуктивні оптичні модулі на 1.6Т (1,6 Т/с), що базуються на передовій технології кремнієвої фотоніки.



Ці модулі спроєктовані спеціально під мережеві протоколи NVIDIA та забезпечують удвічі вищу швидкість передачі даних порівняно з попередніми рішеннями. Це дозволяє значно збільшити пропускну здатність оптичних з'єднань, що критично важливо для швидкодії AI-додатків у сучасних дата-центрах.



Технологічна платформа кремнієвої фотоніки (SiPho) від Tower Semiconductor оптимізована для надшвидких інтерконектів. Використання світла замість електричних сигналів для передачі даних дозволяє подвоїти швидкість: перехід на стандарт 1.6Т забезпечує безпрецедентний потік даних. Архітектура наступного покоління дозволяє легко розширювати потужності дата-центрів. А зменшення затримки безпосередньо впливає на швидкість навчання та інференсу великих мовних моделей.



«Tower Semiconductor пишається тим, що постачає передові високошвидкісні технології, які відповідають найсуворішим вимогам сучасних дата-центрів та AI», — заявив Рассел Елвангер (Russell Ellwanger), генеральний директор Tower Semiconductor. — «Ми продовжуємо інвестувати в наші платформи SiGe та SiPho, щоб забезпечити екосистему найкращими в галузі показниками продуктивності та технологічності».



«Експоненціальне зростання AI вимагає нового класу високошвидкісних мереж. Співпраця з Tower Semiconductor дозволяє нам створювати ефективнішу AI-інфраструктуру завдяки кремнієвій фотоніці наступного покоління», — додав Гілад Шайнер (Gilad Shainer), старший віцепрезидент NVIDIA з мережевих рішень.



Зазначено, цей анонс підтверджує позицію Tower Semiconductor як ключового виробничого партнера для лідерів ринку AI та телекомунікацій. Завдяки інтеграції технологій Tower у мережеву екосистему NVIDIA, корпоративні клієнти отримають доступ до інфраструктури, здатної обробляти гігантські масиви даних з мінімальними витратами енергії.

