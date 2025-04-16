Synergy Research: розвиток ринку хмарних контакт-центрів прискорюється

16 апреля 2025 г., 11:45

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Нещодавно опубліковані дані Synergy Research Group підтверджують стійку динаміку ринку хмарних контакт-центрів, який у 2024 році збільшився на 16,3% і досягнув 6,2 млрд дол.

Це був ще один рік сильного, послідовного зростання в секторі, який додавав майже 1 млрд доларів додаткової вартості щорічно протягом більше п'яти років, зміцнюючи свою позицію як одного з найбільш стабільних і швидкозростаючих сегментів на ринку корпоративних комунікацій.

Майже всі гравці ринку демонструють стабільне зростання квартал до кварталу, що підтримується значним збільшенням доходів у річному обчисленні. Серед них Zoom, Cisco, Ujet і RingCentral, які стали лідерами на ринку хмарних контакт-центрів, пропонуючи хмарні рішення на основі штучного інтелекту.

Synergy вважає, що конкурентні переваги лідерів полягають у наступному. Zoom використовує своє лідерство у проведенні відеоконференцій та активно використовує можливості штучного інтелекту. Cisco робить ставку на безпеку та масштабування завдяки своєї великої клієнтської бази. UJET пропонує сучасну мобільну платформу з інтеграцією з CRM. RingCentral добре працює з UCaaS та активно розвиває стратегічні партнерства. TalkDesk продовжує набирати обертів завдяки своїм вертикально-орієнтованим CX-рішенням та автоматизації на основі АІ.

«Четвертий квартал і весь 2024 рік відзначилися ще одними високими показниками для ринку хмарних контакт-центрів. NICE, Genesys та Five9 разом займають понад 50% ринку, але нові гравці продовжують демонструвати вражаючу динаміку та швидке зростання, - зазначив Фазіл Балкая (Fazil Balkaya), головний аналітик Synergy Research Group. - Оскільки майже дві третини іменованих агентів контакт-центрів все ще працюють на застарілих хостингових платформах, міграція в хмару все ще перебуває на початковій стадії, що відкриває значні можливості для зростання. Ще більше прискорює це зростання зростаючий вплив АІ на ринку хмарних контакт-центрів».

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