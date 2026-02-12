Український бізнес поступово переходить в смартфони та онлайн

12 февраля 2026 г., 14:35

ПриватБанк повідомляє, що застосунок «Термінал», який перетворює смартфон на повноцінний POS-термінал, у 2025 році забезпечив 15 млрд грн обороту. Його використовують понад 78 тис. торговців, а кількість активних терміналів перевищила 40 тис. Це рішення особливо важливе для малого бізнесу, кур’єрів, сервісів і підприємців у прифронтових регіонах.

Минулого року обсяг товарів та послуг, сплачених українцями через сервіс інтернет-еквайрингу Liqpay становив майже 103 млрд грн. Сьогодні LiqPay користуються понад 25 тис. підприємців по всій Україні – від великих онлайн-магазинів до малого бізнесу, який продає через сайти, соцмережі та месенджери.

Інтернет-магазини у 2025 стали найбільш активними новими користувачами сервісу ПРРО «Каса» – серед клієнтів інтернет-еквайрингу Liqpay за останній рік користувачів «Каси» побільшало на 65%. Загалом кількість активних віртуальних касових апаратів – ПРРО «Каса» зросла майже на 30% майже до 64 тис. Загальний обіг – 87,6 млрд грн на рік.

