Україна робить ставку на розвиток розподіленої генерації

11 июля 2025 г., 10:25

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Заступник міністра енергетики України Микола Колісник взяв участь у конференції «Енергетичні рішення для сталого регіонального розвитку: інвестиції, інновації та стійкість», організованій за підтримки ПРООН та міжнародних партнерів у межах Ukraine Recovery Conference.

Під час виступу Микола Колісник наголосив, що повномасштабна агресія рф завдала безпрецедентної шкоди енергетичній системі України, однак сектор продовжує адаптуватися, розвиватися та відкривати нові можливості.

«Ворог розпочав війну на двох фронтах – військовому та енергетичному. З 2022 року енергетичні об’єкти України зазнали понад тисячу атак. Їх мета – дестабілізувати соціальну та економічну ситуацію в регіонах, порушити нормальне життя громадян і бізнесу», – зазначив заступник міністра.

В умовах постійних обстрілів та атак на енергетичну інфраструктуру Міністерство енергетики ухвалило рішення розвивати розподілену генерацію, яка забезпечує більшу гнучкість і стійкість енергосистеми.

«Ми розробили паспорти енергетичної стійкості регіонів – аналітичні документи, які визначають сильні та слабкі сторони енергосистеми на місцях та пріоритетні напрямки для інвестицій», – додав Микола Колісник.

Такі проєкти допомагають не лише забезпечувати потреби об’єктів критичної інфраструктури, але й модернізувати старі теплоелектростанції, які генерують і тепло, і електроенергію.

Заступник міністра також акцентував на необхідності залучення приватного сектору до розвитку розподіленої генерації. За його словами, пілотні проєкти демонструють ефективність і надійність таких рішень, створюючи позитивний сигнал для інвесторів.

Микола Колісник подякував міжнародним партнерам за ефективну співпрацю та висловив упевненість, що подальші кроки з відновлення та трансформації енергетики України базуватимуться на вже досягнутому досвіді.

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