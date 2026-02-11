Видавець TikTok розробляє власний АІ-чип SeedChip, який буде виробляти Samsung

11 февраля 2026 г., 17:40

Китайська компанія ByteDance, материнська структура TikTok, розпочала розробку власного процесора для штучного інтелекту під кодовою назвою SeedChip.



Як повідомляє Reuters, техногігант наразі веде активні переговори з південнокорейською Samsung Electronics щодо контрактного виробництва цих чипів. ByteDance розраховує отримати перші інженерні зразки вже до кінця березня та планує випустити щонайменше 100 тисяч одиниць у 2026 році. Новий чип спроєктований спеціально для завдань інференсу (виконання готових АІ-моделей), а в перспективі компанія має намір масштабувати виробництво до 350 тисяч одиниць на рік, щоб забезпечити потреби своїх сервісів - від алгоритмів рекомендацій TikTok до чат-бота Doubao.



Окрім власне виробництва процесорів, стратегічне партнерство із Samsung відкриває ByteDance доступ до дефіцитних чипів пам'яті високої пропускної здатності (HBM), які наразі у критичному дефіциті через глобальне розгортання АІ-інфраструктури.



У 2026 році загальний бюджет ByteDance на закупівлі в сфері штучного інтелекту має перевищити 160 млрд юанів (близько 22 млрд дол.). Більше половини цієї суми компанія все ще планує витратити на закупівлю прискорювачів від Nvidia, включаючи адаптовані для китайського ринку моделі H200, проте розробка власного «заліза» є пріоритетом для зниження залежності від зовнішніх постачальників та обходу експортних обмежень США. Попри те, що представники ByteDance назвали інформацію про проєкт «неточною», джерела підтверджують, що компанія активно наймає фахівців із напівпровідників ще з 2022 року.



Запуск власного чипа стане важливою віхою для ByteDance, яка наразі дещо відстає від конкурентів Alibaba та Baidu в сегменті власного напівпровідникового дизайну. Зокрема, Alibaba вже представила свій чип Zhenwu для масштабних АІ-навантажень, а підрозділ Baidu - Kunlunxin - готується до виходу на біржу. Керівник напрямку АІ-застосунків ByteDance Чжао Ці (Zhao Qi) на внутрішніх зборах у січні визнав, що моделі компанії поки що поступаються світовим лідерам на кшталт OpenAI, проте наголосив, що масовані інвестиції в інфраструктуру мають змінити ситуацію у 2026 році.



Вочевидь, проєкт SeedChip - це відповідь ByteDance на подвійний виклик: домінування Nvidia на ринку прискорювачів та жорсткий санкційний тиск з боку Вашингтона. Для видавця TikTok власне «залізо» є питанням не лише економії, а й виживання алгоритмічного бізнесу. Вибір Samsung як партнера є вкрай прагматичним, адже корейський гігант - єдиний, хто може запропонувати пакетне рішення: і потужності для виробництва чипів, і гарантовані поставки дефіцитної пам’яті HBM, без якої будь-який АІ-процесор залишається лише шматком кремнію.



Стратегія ByteDance на 2026 рік виглядає як «гра на випередження». Витрачаючи 22 млрд дол., компанія намагається одночасно підтримувати працездатність поточних систем на чипах Nvidia та будувати фундамент для повної автономності в майбутньому. Якщо SeedChip виявиться успішним, це дозволить ByteDance радикально знизити собівартість роботи своїх алгоритмів, які щодня обслуговують мільярди користувачів. Проте головним ризиком залишається технологічний розрив: розробити чип для інференсу значно простіше, ніж створити повноцінну платформу для навчання великих мовних моделей, яка могла б конкурувати з американськими рішеннями.

