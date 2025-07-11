JEDEC випускає LPDDR6, призначений для мобільних пристроїв та AI

11 июля 2025 г., 11:45

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Організація JEDEC Solid State Technology Association оголосила про публікацію JESD209-6, новітнього стандарту Low Power Double Data Rate 6 (LPDDR6).



Стандарт JESD209-6 LPDDR6 значно підвищить швидкість і ефективність пам'яті для цілого ряду додатків, включаючи мобільні пристрої та системи штучного інтелекту. Новий стандарт є значним проривом в області технологій пам'яті, пропонуючи підвищену продуктивність, енергоефективність і безпеку.



Для забезпечення роботи додатків штучного інтелекту та інших високопродуктивних робочих навантажень в LPDDR6 використовується архітектура з двома підканалами, яка забезпечує гнучкість роботи при збереженні невеликої гранулярності доступу в 32 байти. Крім того, LPDDR6 пропонує ряд нових ключових функцій, в тому числі:



- 2 підканали на кристал і 12 ліній даних (DQ) на підканал для оптимізації продуктивності каналів.

- Кожен підканал включає чотири сигнали команди/адреси (CA), оптимізованих для зменшення кількості кульок і підвищення швидкості доступу до даних.

- Режим статичної ефективності, розроблений для підтримки конфігурацій пам'яті великої місткості та максимального використання ресурсів банку.

- Гнучкий доступ до даних, управління довжиною пакета на льоту для підтримки доступу 32B і 64B.

- Динамічний запис NT-ODT (non-target on-die termination) дозволяє пам'яті налаштовувати ODT залежно від вимог робочого навантаження, покращуючи цілісність сигналу.



Щоб допомогти задовольнити вимоги до енергоефективності, що постійно зростають, LPDDR6 працює з більш низкою напругою і меншим енергоспоживанням VDD2 в порівнянні з LPDDR5. Крім того, LPDDR6 вимагає двох джерел живлення для VDD2. Додаткові функції енергоощадження включають чергування входів команд тактової частоти для підвищення продуктивності та ефективності. Режим динамічної ефективності використовує один інтерфейс підканалу для випадків використання з низьким енергоспоживанням і низькою пропускною здатністю, а підтримка як часткового самооновлення, так і активного оновлення знижує енергоспоживання при оновленні. Динамічне масштабування напруги та частоти для низького енергоспоживання (DVFSL) знижує живлення VDD2 під час роботи на низькій частоті, щоб мінімізувати енергоспоживання.



Покращення в області безпеки та надійності в порівнянні з попередньою версією стандарту включають:



- Підрахунок активацій по рядках (PRAC) для підтримки цілісності даних DRAM.

- Режим Carve-out Meta визначений для підвищення загальної надійності системи внаслідок виділення певних областей пам'яті для критично важливих завдань.

- Підтримка програмованої схеми захисту каналу зв'язку і вбудованого коду виправлення помилок (ECC).

- Можливість підтримки парності команд/адрес (CA), очищення помилок і вбудованого самотестування пам'яті (MBIST) для поліпшеного виявлення помилок і підвищення надійності системи.



«LPDDR6 — це результат багаторічних зусиль членів підкомітету JC-42.6 з пам'яті з низьким енергоспоживанням», — сказав Міан Куддус (Mian Quddus), голова ради директорів JEDEC. «Завдяки балансу енергоефективності, надійних опцій безпеки та високої продуктивності, LPDDR6 є ідеальним вибором для мобільних пристроїв нового покоління, штучного інтелекту та пов'язаних з ними додатків, які процвітають у світі, де важливі енергоефективність та висока продуктивність».

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