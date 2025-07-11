Велика Британія та Франція інвестують 1,5 мільярда євро в Eutelsat - конкурента Starlink

11 июля 2025 г., 9:35

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Як пише Reuters, Велика Британія планує інвестувати 163,3 мільйона євро у супутникового оператора Eutelsat. Про це компанія повідомила у четвер, додаючи ці кошти до значно більшої фінансової ін'єкції з боку Франції. Метою цих інвестицій є посилення конкурентоспроможності Eutelsat на ринку супутникового зв'язку, конкуруючі зі Starlink.

Європа прагне нарощувати власні можливості в кількох ключових сферах, включаючи оборону та супутникові комунікації. Ці прагнення посилилися після повномасштабного вторгнення рф в Україну та політики "America First", яку проводить президент США Дональд Трамп.

Раніше у четвер, президент Франції Емманюель Макрон (Emmanuel Macron), який перебуває з триденним державним візитом у Великій Британії, подякував Лондону за інвестиції у своєму дописі на платформі X. Акції Eutelsat зросли на 10% на початку торгів у Парижі.

Французький уряд має стати найбільшим акціонером Eutelsat пізніше цього року та очолює окремі зусилля з докапіталізації для підтримки компанії, обтяженої боргами. Згідно з планом, французьке державне агентство з управління акціонерним капіталом вкладе 750 мільйонів євро, довівши свою частку в супутниковому операторі до 29,65%.

Завдяки новим інвестиціям, Велика Британія збереже свою частку в Eutelsat на рівні 10,89%, уникаючи розмивання від французької рекапіталізації, оголошеної в червні. Це також є спробою Лондона зберегти вплив на європейську космічну політику, попри Brexit.

Джерело, близьке до ситуації, повідомило Reuters, що Велика Британія також збереже свою "золоту акцію", яка надає їй певні права вето щодо OneWeb, лондонської дочірньої компанії Eutelsat.

Загальна сума рекапіталізації тепер становитиме 1,5 мільярда євро після залучення Великої Британії, повідомила Eutelsat.

«Оскільки наші супротивники все частіше використовують космічні технології, щоб завдати нам шкоди, стійкий супутниковий зв’язок став необхідним для національної безпеки нашого континенту, — зазначив у своїй заяві міністр науки та технологій Великої Британії Пітер Кайл (Peter Kyle). Він також додав, що ці інвестиції відображають прихильність країни до розвитку цих технологій та збереження важливої частки у світовому секторі супутникових комунікацій.

За даними газети Les Echos, яка першою повідомила про інвестиції Великої Британії, угода також може відкрити двері для участі країни у проекті супутникової системи IRIS² Європейського Союзу, для якого Eutelsat є одним з основних підрядників.

Велика Британія стала акціонером OneWeb у 2020 році в рамках фінансової допомоги у розмірі 1 мільярд доларів, перш ніж OneWeb об’єдналася з Eutelsat за три роки після того.

Eutelsat володіє та керує 34 традиційними геостаціонарними супутниками та понад 600 низькоорбітальними супутниками, що є другою за величиною супутниковою системою у світі після Starlink.

Акції компанії зросли на 64% цього року, чому сприяли фінансові зобов'язання Франції та ставки інвесторів на її супутники як найкращу альтернативу Starlink.

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