 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Україна почала виробляти дрони-перехоплювачі разом зі США

14 ноября 2025 г., 8:15

Як повідомляє «Мілітарний», Україна та Сполучені Штати Америки розпочали спільне виробництво дронів-перехоплювачів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg.

За його словами, це спільне підприємство. Глава держави також сподівається на розширення співпраці. «Це спільне американо-українське виробництво. Я сподіваюся, що в майбутньому у нас буде більше», зазначив він.

Зеленський не уточнив про яку модель дронів-перехоплювачів йдеться і їхнє призначення - збивати розвідувальні безпілотники чи «Шахеди», якими щоночі Росія атакує українські міста.

Президент також повідомив, що станом на 12 листопада від початку місяця дронами-перехоплювачами збили понад 150 російських «Шахедів».

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  