Україна почала виробляти дрони-перехоплювачі разом зі США

14 ноября 2025 г., 8:15

Як повідомляє «Мілітарний», Україна та Сполучені Штати Америки розпочали спільне виробництво дронів-перехоплювачів.



Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg.



За його словами, це спільне підприємство. Глава держави також сподівається на розширення співпраці. «Це спільне американо-українське виробництво. Я сподіваюся, що в майбутньому у нас буде більше», зазначив він.



Зеленський не уточнив про яку модель дронів-перехоплювачів йдеться і їхнє призначення - збивати розвідувальні безпілотники чи «Шахеди», якими щоночі Росія атакує українські міста.



Президент також повідомив, що станом на 12 листопада від початку місяця дронами-перехоплювачами збили понад 150 російських «Шахедів».

