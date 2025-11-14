 
Apple знижує комісію App Store до 15% для «міні-додатків»

Як повідомляє CNBС, компанія Apple оголосила про запуск нової програми Mini Apps Partner Program, у рамках якої вона вдвічі знижує свою комісію в App Store - з 30% до 15% - для розробників, які погодяться на тіснішу інтеграцію програмного забезпечення Apple.

Цей крок дозволяє розробникам "міні-додатків" (легких програмних модулів, вбудованих у сторонні додатки) отримати кращу ставку комісії в обмін на використання ключових технологій Apple. Зокрема, йдеться про використання програмного забезпечення Apple для реєстрації історії покупок користувача, перевірки його віку та обробки покупок у додатку.

Цей крок є останнім у серії зусиль Apple щодо еволюції своєї політики в App Store, оскільки компанія перебуває під значним тиском регуляторів у Європі (через Digital Markets Act) та судових рішень у США, які вимагають послабити контроль та знизити комісію.

Компанія пояснила, що ця програма розроблена для того, щоб "допомогти розробникам, які розміщують міні-додатки, розвивати свій бізнес і збільшувати доступність міні-додатків у App Store, забезпечуючи при цьому відмінний досвід для клієнтів".

"Міні-додаток" — це полегшена частина програмного забезпечення, що часто створюється на основі вебтехнологій (HTML, JavaScript). Найвідомішим прикладом є WeChat у Китаї, який розміщує мільйони міні-додатків для різних сервісів. Також компанії, що працюють у сфері АІ, наприклад OpenAI, все частіше інтегрують міні-додатки у свої чат-боти.

Apple стверджує, що і розробникам, і користувачам вигідніше використовувати її технології та правила, а не обходити їх, намагаючись уникнути комісії. Учасники нової програми, незважаючи на зниження комісії, все одно повинні будуть надавати Apple інформацію щодо кожного міні-додатку, який вони пропонують.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

