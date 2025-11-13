QNAP TS-h2477AXU-RP — новий 24-дисковий ZFS NAS, оптимізований для високошвидкісного зберігання та надійного резервного копіювання

13 ноября 2025 г., 17:35

0

Tweet

Компанія QNAP представила TS-h2477AXU-RP — корпоративний ZFS NAS, розроблений для задоволення зростаючого попиту на високу продуктивність, надійність та гнучке розширення вводу/виводу.TS-h2477AXU-RP оснащений 24 відсіками для 3,5-дюймових SATA-накопичувачів; подвійними слотами M.2 PCIe Gen 5; трьома слотами PCIe Gen 4; резервними блоками живлення та вбудованими портами 2.5GbE та 10GbE. Ця платформа пропонує організаціям високошвидкісне, централізоване сховище, яке підтримує різноманітні робочі навантаження та критично важливі операції.



«Реагуючи на різноманітні бізнес-потреби, підприємства часто оцінюють NAS-рішення, враховуючи поєднання продуктивності, стабільності та довгострокової масштабованості, — сказав Алекс Шіх (Alex Shih), менеджер із продуктів QNAP. — TS-h2477AXU-RP забезпечує виняткову обчислювальну потужність, масивну ємність зберігання та широкий спектр можливостей розширення, включаючи M.2 SSD, графічні процесори та мережеві карти 25GbE, що робить його ідеальним для вимогливих застосунків, таких як віртуалізація, редагування відео 4K/8K та довгострокове резервне копіювання. Він допомагає організаціям створювати IT-інфраструктуру, готову до майбутнього, яка підтримує стійке зростання».



Серед ключових особливостей TS-h2477AXU-RP надійність ZFS корпоративного класу, можливості самовідновлення (self-healing), вбудовану дедуплікацію, стиснення, аварійне відновлення на основі SnapSync та захист даних WORM (Write Once Read Many), гарантуючи цілісність та незмінність даних.



Рішення оптимізовано для продуктивності SSD у критичних робочих навантаженнях.



Платформа працює на базі 8-ядерного/16-потокового процесора AMD Ryzen 7 PRO 7000-ї серії та інтегрованої графіки AMD Radeon Graphics для апаратного прискорення обробки.



Підтримує до 192 ГБ пам'яті DDR5 та опціональну пам'ять ECC RAM (з корекцією помилок).



В наявності три слоти PCIe Gen 4, яки підтримують мережеві карти 25GbE NIC, GPU (графічні процесори), карти QM2 або карти розширення сховища, забезпечуючи масштабовані оновлення мережі, обчислювальної потужності та ємності.



Нове рішення підтримує корпуси SAS, PCIe та SATA JBOD від QNAP, дозволяючи компаніям масштабувати сховище відповідно до зростання потреб у даних.



В наявності подвійні порти 2.5GbE та подвійні порти 10GbE з підтримкою оновлення до 25GbE через PCIe Gen 4. Функція Port Trunking агрегує пропускну здатність і забезпечує відмовостійкість мережі для безперебійної роботи з високою пропускною здатністю.



Подвійні резервні блоки живлення мінімізують ризики простою та забезпечують доступність системи під час збоїв електроживлення.



TS-h2477AXU-RP буде доступний до 2030 року, пропонуючи передбачуване планування життєвого циклу та довгострокову надійність для корпоративного впровадження.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet