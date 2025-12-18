Ударний дрон «Блискавка» стає доступним на DOT-Chain Defence та маркетплейсі Brave1

18 декабря 2025 г., 8:25

«Мілітарному» інформує, що ударний дрон «Блискавка» став доступним для закупівель через платформу DOT-Chain Defence.



Також БпЛА можна придбати в межах програми «Армія дронів.Бонус» на маркетплейсі Brave1 Market – повідомила виданню компанія-виробник VYRIY.



Зазначається, що «Блискавка» призначена для ураження складних і добре захищених цілей, зокрема бліндажів, фортифікаційних споруд, складів та стаціонарних вузлів зв’язку.



Комплекс розрахований на виконання завдань, які не можуть ефективно виконувати FPV-дрони через обмеження дальності, маси корисного навантаження та ефективності ураження укріплених об’єктів.



«Блискавка» оснащений українською електронікою, бойовими частинами та іншими компонентами.



Вартість БпЛА становить 35 тисяч гривень, що відповідає ціні двох FPV-дронів, повідомили у VYRIY.



Тактичний радіус дії «Блискавки» сягає до 40 км, а максимальна дальність із ретранслятором — до 80 км.



У вересні компанія VYRIY оголосила про придбання та масштабування виробництва «Блискавки», що дозволило стандартизувати виріб і забезпечити його серійне виготовлення та кодифікацію.



Розробником платформи є інженери мілітарного ком’юніті Company Group Team - команда ветеранів і чинних військовослужбовців.



У VYRIY зазначають, що перші замовлення на маркетплейсах уже з’явилися, і найближчим часом дрони почнуть надходити до підрозділів.

