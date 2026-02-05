Texas Instruments купує Silicon Labs за 7,5 млрд дол.

5 февраля 2026 г., 13:35

Компанії Texas Instruments та Silicon Labs офіційно оголосили про підписання остаточної угоди про поглинання.



TI придбає Silicon Labs за ціною 231,00 дол. за акцію. Ця угода, що здійснюється виключно в грошовій формі, оцінює загальну вартість підприємства приблизно в 7,5 млрд дол. та має на меті створення глобального лідера в сегменті вбудованих рішень для бездротового зв'язку.



Як зазначається, це об’єднання дозволить Texas Instruments інтегрувати портфель Silicon Labs, що налічує близько 1 200 продуктів, зі своїми власними потужностями з розробки аналогових та вбудованих процесорів. Генеральний директор TI Хавів Ілан (Haviv Ilan) наголосив, що цей крок значно посилює стратегію компанії та дозволить краще обслуговувати клієнтів завдяки масштабуванню власних виробничих ліній.



Одним із ключових аспектів угоди є стратегія «решорингу» — перенесення виробництва Silicon Labs із зовнішніх заводів на власні підприємства Texas Instruments у США. TI планує використовувати свої сучасні заводи з виробництва 300-мм пластин та техпроцес 28 нм, який оптимізовано для бездротових технологій. Це дозволить знизити собівартість продукції та забезпечити надійність поставок у період високого попиту на підключені пристрої та АІ-інфраструктуру. Очікується, що завдяки оптимізації операційних процесів компанія отримає щорічну синергію в розмірі близько 450 млн дол. протягом трьох років після закриття транзакції. Президент Silicon Labs Метт Джонсон (Matt Johnson) зазначив, що десятирічний досвід двозначного зростання компанії тепер отримає підтримку глобальних масштабів та фінансової потужності TI.



Завершення угоди заплановане на першу половину 2027 року після отримання дозволів від регуляторів та акціонерів Silicon Labs.



Очікується, що транзакція позитивно вплине на прибуток на акцію (EPS) вже протягом першого року після закриття.



Це поглинання відбувається в критичний момент, коли попит на безпечні та інтелектуальні бездротові рішення зростає на сотні мільйонів одиниць щороку завдяки розвитку систем розумного дому, промислової автоматизації та вбудованих АІ-агентів.



Компанія Silicon Labs була заснована у 1996 році в Остіні, штат Техас, і є провідним розробником напівпровідників та програмного забезпечення для інфраструктури Інтернету речей (IoT), спеціалізуючись на бездротових рішеннях (Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, Thread) для розумного дому, промислової автоматизації та комерційного сектору. У 2025 фінансовому році виторг компанії склав 785 мільйонів доларів, що продемонструвало потужне зростання на 34% порівняно з попереднім роком.



Аналітики відзначають, що купівля Silicon Labs - це класичний хід Texas Instruments із захоплення ринку, що швидко зростає, через вертикальну інтеграцію. Головна проблема Silicon Labs завжди полягала в залежності від сторонніх фабрик, що робило їх вразливими під час дефіциту чипів. TI вирішує цю проблему одним ударом: вони забирають технології Silicon Labs і «приземляють» їх на свої новенькі 300-мм заводи в Техасі та Юті. Це не лише знижує ризики, а й дає колосальну перевагу в маржинальності, з якою важко буде конкурувати європейським чи азійським гравцям.



Для ринку АІ це означає появу монолітного постачальника, який може запропонувати все — від сенсорів та аналогових ланцюгів живлення до складних бездротових модулів, що обробляють дані на периферії (Edge АІ). Сума в 7,5 млрд дол. виглядає цілком виправданою, враховуючи, що TI купує не просто частку ринку, а готову екосистему розробників та інтелектуальну власність. У 2026 році, коли автономність пристроїв стає стандартом, контроль над «радіочастиною» чипа є таким же важливим, як і контроль над його обчислювальним ядром.

