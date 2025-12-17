Перша у світі успішна оптична передача даних у вільному просторі зі швидкістю 2 Тбіт/с

17 декабря 2025 г., 17:25

Національний інститут інформаційно-комунікаційних технологій Японії (NICT) успішно продемонстрував оптичний зв'язок у вільному просторі (FSO) зі швидкістю 2 Тбіт/с. У випробуванні використовувалися малі оптичні термінали, які можна встановлювати на супутники та висотні платформи (HAPS), що є світовим рекордом для такої технології.



Експеримент полягав у горизонтальній передачі даних між двома типами малих переносних терміналів, розроблених NICT:



FX (Full Transceiver) — високопродуктивний повнофункціональний приймач, встановлений у штаб-квартирі NICT (Коганеї, Токіо).



ST (Simple Transponder) — спрощений ретранслятор, встановлений на експериментальному майданчику за 7,4 км від нього (Тьофу, Токіо).



Попри складні умови міського середовища з атмосферною турбулентністю, яка зазвичай деформує лазерні промені, система підтримувала стабільну швидкість 2 Тбіт/с. Це було досягнуто за допомогою спектрального ущільнення (WDM) — передачі через 5 каналів по 400 Гбіт/с кожен.



Головною відмінністю цієї розробки від попередніх лабораторних систем є суворе дотримання обмежень SWaP (Size, Weight, and Power — розмір, вага та потужність), характерних для наносупутників типу CubeSat. NICT застосував три підходи:



- Телескоп класу 9 см, що відповідає вимогам космосу.



- Мініатюрне дзеркало точного наведення, адаптоване для роботи з потужними лазерами у вакуумі.



- Адаптація швидкісних оптичних трансиверів для дата-центрів у модеми.



Для роботи в динамічних умовах (рухомі супутники) була впроваджена технологія Beam Divergence Control (BDC). Вона автоматично регулює розходження променя залежно від стану каналу зв'язку, забезпечуючи стабільність з'єднання навіть під час руху платформ.



Ця демонстрація — ключовий крок до створення неземних мереж (NTN) стандарту Beyond 5G/6G. План NICT на майбутнє включає:



2026 рік: Демонстрація зв'язку між низькоорбітальним супутником (LEO, висота ~600 км) і землею на швидкості 10 Гбіт/с за допомогою термінала CubeSOTA на базі 6U CubeSat.



2027 рік: Зв'язок між супутником та платформою HAPS.



Наступні 10 років: Реалізація оптичних ліній мультитерабітного діапазону між супутниками, HAPS та наземними станціями.



NICT продовжує працювати над тим, щоб перетворити ці масивні швидкості передачі даних у компактні рішення, здатні витримувати суворі умови космосу, що дозволить створити глобальну «оптичну магістраль» у небі.

