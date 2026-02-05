Біткоїн знову падає - вже менше 70 тис дол.

5 февраля 2026 г., 17:50

0

Tweet

Як зазначає Reuters, біткоїн пробив критичну психологічну позначку у 70 000 доларів, зафіксувавши падіння, яке повністю стерло всі здобутки криптовалюти з моменту перемоги Дональда Трампа на виборах у листопаді 2024 року.



Курс біткоїна впав на 3,8% до позначки 69 858 дол., що є найнижчим показником за останні 15 місяців. Загалом з початку 2026 року біткоїн втратив уже близько 20% своєї вартості, тоді як друга за популярністю монета Ether просіла на 30%, торгуючись на рівні 2 090 доларів.



Головним тригером розпродажу стала номінація Кевіна Ворша (Kevin Warsh) на посаду наступного голови Федеральної резервної системи США. Інвестори побоюються, що Ворш обере «яструбину» стратегію та почне активно скорочувати баланс ФРС, що позбавляє ринок надлишкової ліквідності. Криптовалюти традиційно вважалися головними бенефіціарами великих балансів центральних банків, тому перспектива зменшення грошової маси сприймається як пряма загроза для спекулятивних активів. Аналітики зазначають, що ринок боїться приходу справжнього прихильника жорсткої фінансової дисципліни, чия політика не передбачає штучної підтримки ризикових інструментів.



Паралельно з цим спостерігається масова втеча інституційного капіталу. За даними Deutsche Bank, лише у січні спотові біткоїн-ETF зафіксували чистий відтік у розмірі понад 3 млрд дол. Це продовження негативного тренду після виведення значних коштів у листопаді та грудні минулого року. Традиційні інвестори втрачають інтерес до цифрових активів на фоні загального песимізму. Ситуацію погіршує і тісний зв’язок біткоїна із технологічним сектором: масштабний розпродаж акцій розробників програмного забезпечення, що відбувся цього тижня, миттєво відгукнувся падінням криптотокенів. Ринок починає сумніватися, чи не призведе подальше зниження ціни до примусової ліквідації позицій майнерів, що запустить некерований цикл продажів.



Аналітики зазначають, що біткоїн перестав бути захисним активом - зараз він поводиться як акція технологічної компанії з надвисоким ризиком. Якщо інституційні фонди продовжуватимуть виводити кошти такими темпами, ми можемо побачити повернення до рівнів 50–60 тисяч доларів вже до кінця весни.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet