Україна отримала від Франції 150 генераторів та 71 млн євро на підтримку енергосектору

5 февраля 2026 г., 10:25

Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, Франція передасть Україні 150 генераторів протягом лютого, а також надасть 71 млн євро фінансової підтримки упродовж 2026 року.

«Франція є одним із ключових стратегічних партнерів України в енергетичному секторі», – наголосив міністр енергетики.

Денис Шмигаль подякував Франції за підтримку залучення 30 млрд євро енергетичної допомоги в межах макрофінансової підтримки ЄС та зазначив, що 46 вантажів генераторів, трансформаторів і аварійного обладнання вже працюють на відновлення енергосистеми.

