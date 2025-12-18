Coursera купує Udemy, щоб створити компанію з оцінкою у 2,5 млрд дол.

18 декабря 2025 г., 9:35

Як заявляє Reuters, платформа онлайн-освіти Coursera повідомила про намір придбати свого конкурента Udemy. Угода, що передбачає обмін акціями, оцінює об'єднану компанію у 2,5 млрд дол.



Такий крок свідчить про масштабну консолідацію галузі після сповільнення темпів зростання у постпандемійний період та посилення тиску з боку інвесторів.



Згідно з умовами транзакції, акціонери Udemy отримають 0.8 акції Coursera за кожну свою акцію. Це оцінює компанію приблизно у 930 млн дол., що відповідає ціні 6.35 дол. за акцію та передбачає премію близько 18.3%. Сторони очікують завершення угоди у другій половині наступного року після отримання необхідних дозволів від регуляторів та акціонерів.



Стратегічна мета об'єднання полягає у зміцненні позицій на ринку корпоративного навчання. Coursera та Udemy роблять ставку на те, що спільна платформа краще задовольнятиме попит бізнесу на перекваліфікацію працівників у сферах штучного інтелекту, науки про дані та розробки програмного забезпечення. Роботодавці по всьому світу активно інвестують у розвиток навичок персоналу на тлі стрімкого поширення генеративного АІ.



Аналітик Стівен Шелдон (Stephen Sheldon) з William Blair (William Blair) зазначає, що це злиття має сенс як з фінансової, так і зі стратегічної точки зору. На його думку, компанії мають доповнювальні пропозиції контенту, а перекриття на кінцевих ринках відкриває значні можливості для синергії та скорочення витрат.



Інвестори наразі сприймають сектор онлайн-освіти з обережністю через високу конкуренцію та ціновий тиск. Акції Udemy з початку цього року впали приблизно на 35%, тоді як капіталізація Coursera знизилася на 7%. Обидві компанії наразі торгуються значно нижче своїх пікових показників, зафіксованих після виходу на публічний ринок.

