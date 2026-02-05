Квартальний виторг Arm зріс на 26% до 1,24 млрд дол.

5 февраля 2026 г., 15:55

Британський розробник чипів Arm Holdings представив фінансові результати за свій третій квартал, які значно перевершили прогнози аналітиків Уолл-стріт.



Виторг компанії зріс на 26% у річному обчисленні, досягнувши 1,24 млрд дол., що стало четвертим поспіль кварталом із доходом понад мільярд.



Головним драйвером успіху став рекордний виторг від роялті, який склав 737 млн дол. (ріст на 27%). Це зростання забезпечене активним впровадженням АІ у дата-центри, смартфони та периферійні пристрої. Окрім того, ліцензійний дохід сягнув 505 млн дол., оскільки дедалі більше технологічних лідерів підписують високовартісні контракти на використання архітектур наступного покоління.



Одним із найважливіших успіхів кварталу стало стрімке прийняття обчислювальних підсистем Arm Compute Subsystems (CSS). Попит на CSS перевищив очікування, оскільки складність розробки сучасних чипів змушує компанії купувати готові інтегровані рішення. Наразі підписано вже 21 ліцензію на CSS для 12 різних компаній, включаючи топ-4 виробників Android-смартфонів. Це дозволяє Arm не просто продавати дизайн ядер, а значно підвищувати додану вартість та економічну вигоду з кожного проданого чипа, що стає потужним вітром у вітрила зростання роялті.



На ринку дата-центрів Arm впевнено витісняє традиційні архітектури, оскільки перехід до агентного АІ вимагає процесорів із величезною кількістю енергоефективних ядер. Очікується, що частка Arm серед найбільших гіперскейлерів світу сягне майже 50%. Яскравим прикладом є AWS, яка запустила п'яте покоління процесорів Graviton на базі Neoverse CSS V3, подвоївши кількість ядер до 192 порівняно з попереднім поколінням. Своєю чергою, NVIDIA представила платформу Vera з 88 ядрами Arm, а Microsoft випустила Cobalt 200, що має 132 ядра. Це підтверджує, що Arm стала центральним елементом сучасної хмарної інфраструктури, де продуктивність на ват є вирішальним фактором.



Експансія компанії виходить далеко за межі серверних шаф, охоплюючи так званий «фізичний АІ» та транспорт. У грудні 2025 року автовиробник Rivian представив свій перший серійний автомобіль на базі кастомного чипа з архітектурою Armv9, що забезпечує роботу інтелектуальної системи керування. Ще більш амбітним проєктом є людиноподібний робот Tesla Optimus, який працює на базі спеціалізованого АІ-процесора Arm. Навіть у сегменті ноутбуків Arm демонструє перевагу: нові Chromebook від Lenovo та Acer на цій архітектурі працюють на кілька годин довше від батареї, ніж їхні x86-аналоги, що поступово змінює ландшафт споживчої електроніки.



Найцікавішим є те, як Arm стає «спільним знаменником» для конкурентів. Поки AWS, Microsoft та NVIDIA змагаються між собою, всі вони будують свої імперії на фундаменті Arm Neoverse. А вихід у сегмент робототехніки (Tesla Optimus) та автономного транспорту (Rivian) створює для компанії практично безмежний ринок збуту на наступне десятиліття. Якщо 2024-й був роком графічних прискорювачів, то 2026-й став роком енергоефективних АІ-ядер, де Arm не має реальних конкурентів.

