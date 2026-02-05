Дефіцит чипів пам’яті гальмує зростання виторгу Qualcomm

5 февраля 2026 г., 11:45

Qualcomm повідомила про зниження прогнозів доходу та прибутку на другий квартал, що спричинило падіння акцій компанії на 9% під час подовжених торгів.



Як повідомляє Reuters, основною причиною став гострий глобальний дефіцит чипів пам’яті, який змушує виробників смартфонів скорочувати запаси та переглядати плани виробництва.



Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон (Cristiano Amon) у інтерв’ю зазначив, що незадоволений ситуацією з постачанням пам’яті, оскільки саме це завадило компанії виправдати очікування Уолл-стріт. За його словами, особливо сильно дефіцит вдарив по китайських клієнтах компанії (OEM-виробниках), які змушені підлаштовувати свої плани під наявні ресурси.



Компанія очікує виторг у другому кварталі в діапазоні від 10,2 млрд дол. до 11 млрд дол., що нижче середньої оцінки аналітиків у 11,12 млрд дол. Очікуваний прибуток на акцію також прогнозується на рівні 2,45–2,65 дол. проти очікуваних ринком 2,89 дол.



Попри все це, результати за перший фінансовий квартал, що завершився 28 грудня 2025 року, виявилися позитивними: виторг склав 12,25 млрд дол., а скоригований прибуток — 3,50 дол. на акцію, що дещо перевищило прогнози LSEG. Проте ринок більше стурбований майбутнім, оскільки вартість пам’яті стрімко зростає, а світові поставки сучасних чипів для смартфонів у 2026 році можуть скоротитися на 7%.



Важливим вектором розвитку для Qualcomm залишається диверсифікація бізнесу: компанія активно розширюється в сегменти автомобільної електроніки, ПК та дата-центрів для АІ. Автомобільний підрозділ уже продемонстрував успіх із виторгом у 1,10 млрд дол., що перевищило очікування. Крістіано Амон наголосив, що дефіцит пам’яті не повинен завадити запуску нової серії АІ-чипів для дата-центрів, запланованому на другу половину цього року. Першим великим клієнтом у цьому напрямку стане компанія Humain із Саудівської Аравії. Qualcomm розраховує, що орієнтація на преміальний сегмент Android-пристроїв дозволить компанії краще витримати ціновий тиск, оскільки виробники будуть пріоритетно спрямовувати дефіцитну пам’ять на найбільш прибуткові флагманські моделі.

