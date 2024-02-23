Тема відмови від російського софта зрушила з «мертвої точки»

23 февраля 2024 г., 14:35

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В Україні зростає кількість відмов від російського софту 1С/BAS, попит на аналоги став стійкою тенденцією в сегменті малого та середнього бізнесу. Як відзначив Олег Щербатенко, засновник і власник української продуктової компанії IT-Enterprise, переломний момент у цьому відбувся у 2023 році, коли до акцентування проблематики долучилися органи влади та профільні об’єднання.

За словами Олега Щербатенко, бізнес у 2023 році проявив високу зацікавленість у заміні ворожого софту – 1С/BAS та клонів AmoCRM, Бітрікс24. Цей тренд знайшов відображення у зростанні кількості запитів на комплексні продукти IT-Enterprise – зокрема, продуктів для малого і середнього та мікробізнесу – лінійки MASTER. Ця команда розвиває лінійку програмних продуктів для сегмента малого та середнього бізнесу з 2016 року.

Попит з боку бізнесу на рішення лінійки MASTER збільшився у 2,5 рази. Українськими програмними комплексами, зокрема, почали користуватися і великі торгові мережі MD Fashion, Delta Sport. Ритейл компанії – це найяскравіші представники тренду міграції з програмного забезпечення у 2023 році.

«Перша хвиля відмови від російського софта відбулася ще після 2014-2015 років. Але це стосувалося переважно державних компаній, великого корпоративного сегмента. З 2022 року ми отримали численні звернення з боку середнього бізнесу, але небезпека софта з російським корінням все ще залишалося темою, про яку знають далеко не всі. А у 2023 році до дискусії долучилися інституції та об’єднання, бізнес різного формату починає все частіше ставити собі в задачі роботу на безпечному софті. Я бачу, що це рух, тенденція, яка має і буде розвиватися у 2024 році», – каже Олег Щербатенко.

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