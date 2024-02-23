Флагманський смартфон Xiaomi 14 Ultra оснащений 1-дюймовим сенсором

23 февраля 2024 г., 15:35

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Смартфон Xiaomi 14 Ultra був офіційно представлений у Китаї незадовго до запланованого на 25 лютого глобального запуску, який має відбутися в рамках MWC 2024 у Барселоні.



Дизайн новинки трохи змінився порівняно з попередньою моделлю Xiaomi 13 Ultra. Є три варіанти оздоблення: чорно-біла модель із задньою панеллю зі штучної шкіри важить 224,4 г - на 3 г легше, ніж 13 Ultra. Синя модель має на задній панелі те, що Xiaomi називає Dragon Crystal, і вона важча - 229,5 г. Нарешті, є спеціальна версія Titanium Special Edition вагою 229,6 г.



Ключовою в новинці є основна камера. У ній була збережена формула чотирьох 50 Мп модулів 0,5x + 1x + 3,2x + 5x і мало змінилася апаратна частина. Основна камера, як і раніше, має 1-дюймовий сенсор, але це новітній датчик Sony LYT-900 з поліпшеним дизайном і швидшим зчитуванням. Об'єктив, як і раніше, є 23-міліметровим пристроєм з подвійною апертурою, але він став ширшим на світлосильному кінці з перемиканням між f/1.63 і f/4.0, що дає змогу пропускати на 136% більше світла, ніж об'єктив f/1.9 - f/4.0 у 13 Ultra. Xiaomi називає цей механізм безступеневою діафрагмою, що має на увазі можливість безперервної роботи в діапазоні від f/1,63 до f/4,0, хоча на сайті та презентації Xiaomi було представлено тільки зразки з конкретними значеннями f/1,63 і f/4,0.



Зум-об'єктиви - звичайний 3,2x 75 мм f/1,8 і перископний 5x 120 мм f/2,5 - мають один і той самий 1/2,5-дюймовий сенсор Sony IMX858 і 12 мм f/1,8 ultrawide. 120-міліметровий перископ перейшов з об'єктива f/3.0 на f/2.5. Xiaomi 14 Ultra може робити знімки з 30-кратним ультразумом з підтримкою штучного інтелекту.



Що примітно, так це мінімальна дистанція фокусування обох зумів: 75-міліметровий може знімати з відстані 10 см, а 120-міліметровий фокусується з 30 см.



Знімання відео в Xiaomi 14 Ultra може вестися в режимі 4K зі швидкістю 60 і 120 кадрів на секунду (тільки основна камера), а також у форматі 8K.



Дисплей новинки залишився майже такий самий - 6,73-дюймова LTPO AMOLED-панель (1440×3200) з максимальною частотою оновлення 120 Гц, підтримкою Dolby Vision і HDR10+. Однак панель стала трохи яскравішою - 3000 ніт (порівняно з 2600 ніт).



Для захисту дисплея використовується скло Shield Glass, заявлено, що воно в 10 разів стійкіше до падінь, а також більш прозоре. Кути екрана злегка вигнуті з усіх боків, Xiaomi називає це All Around Liquid display.



Смартфон Xiaomi 14 Ultra оснащений найновішим і найпотужнішим чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативної пам'яті та системою зберігання даних до 1 ТБ. Охолодження стало кращим завдяки збільшеній у 3 рази камері парового охолодження.



Xiaomi 14 Ultra працює під управлінням Android 14 з Xiaomi HyperOS поверх.



Потужність акумулятора новинки лише на 6% більша - 5300 мАг, і він прискорено заряджається від ЗП до 90 Вт по дроту або до 80 Вт у бездротовому режимі.



Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition підтримує двосторонній супутниковий зв'язок. Усі версії телефону оснащені чипом посилення сигналу T1, який допомагає в роботі зі стільниковим зв'язком, Wi-Fi та Bluetooth.



Для конфігурації Xiaomi 14 Ultra 12/256 ГБ заявлена ціна €830, у €900 обійдеться модель 16/512 ГБ і в €1,000 - 16 ГБ/1 ТБ. Для ексклюзивної моделі Titanium Xiaomi 14 Ultra ціна складе €1130.

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