«Нібулон» цифрує HR-процеси на базі української ERP-системи IT-Enterprise

Один із лідерів зернового експорту та агровиробництва України, компанія «НІБУЛОН», понад 10 років розбудовує свою ІТ-інфраструктуру на базі української ERP-системи IT-Enterprise. За цей час створена повноцінна екосистема цифрових рішень, побудована за моделлю data-driven – від фінансового обліку до високотехнологічних цифрових двійників елеваторів.

Наразі в «НІБУЛОН» діє єдина цифрова система корпоративного управління на платформі IT-Enterprise, яка охоплює ключові напрями діяльності компанії: бухгалтерію, облік виробництва та продукції, управління земельним банком тощо. Це дає змогу агрокомпанії зберігати високу керованість бізнесу в режимі реального часу.

Одним з етапів співпраці стала реалізація у 2025 році проєкту зі створення цифрових двійників для 23 елеваторних комплексів «НІБУЛОН» на базі ERP-системи IT-Enterprise. Проєкт дав змогу мінімізувати втрати зерна та суттєво підвищити прозорість операцій. Цей кейс є одним із перших прикладів масштабного впровадження цифрових двійників в елеваторній інфраструктурі України.

Наступним кроком співпраці стала цифровізація HR-процесів «НІБУЛОН» на базі української ERP-системи IT-Enterprise. Компанії наразі впроваджують систему рекрутингу, онбордингу, навчання та оцінки персоналу. Це дасть змогу автоматизувати повний цикл управління людським капіталом у межах агрохолдингу.

