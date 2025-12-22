IT-Enterprise впроваджує для Ощадбанку єдину цифрову систему рекрутингу та HR-аналітики

22 декабря 2025 г., 17:25

Компанія IT-Enterprise розпочала проєкт впровадження єдиної цифрової системи рекрутингу та HR-аналітики для Ощадбанку. Проєкт реалізується в межах стратегії Ощадбанку з цифровізації внутрішніх процесів і спрямований на підвищення ефективності управління персоналом. Заплановане рішення об’єднає всі етапи підбору кадрів – від формування потреби в персоналі до закриття вакансій – в одному цифровому середовищі та забезпечить централізовану аналітику рекрутингових процесів.

Нова HR-система дасть змогу підвищити швидкість роботи з кандидатами, прозорість процесів і якість управлінських рішень завдяки доступу до аналітики в режимі реального часу.

Раніше в банку використовувалися окремі інструменти для управління підбором персоналу, що ускладнювало централізований аналіз і планування. Завершення впровадження нової системи заплановане на найближчі місяці. На першому етапі команда IT-Enterprise проводить аналіз чинних процесів і моделювання єдиної аналітичної платформи.

Впровадження HR-системи також має покращити досвід кандидатів шляхом скорочення строків найму та впровадження зручного цифрового формату комунікації.

