«Контінентал Фармерз Груп» оптимізувала логістичні процеси завдяки порталу перевізника

21 января 2026 г., 14:45
Агрокомпанія з міжнародними інвестиціями «Контінентал Фармерз Груп», що обробляє 195 тис. га у Західноукраїнському регіоні, впровадила електронний портал для управління логістичними операціями у партнерстві з українською компанією IT-Enterprise.

Е-портал став цифровим хабом взаємодії агробізнесу з перевізниками. IT-рішення об'єднало ключові логістичні операції: акредитацію контрагентів, управління документами, облік транспортних засобів, реєстри нарядів з аналітикою по виконаних перевезеннях, а також операційну комунікацію. Завдяки впровадженню електронного порталу «Контінентал Фармерз Груп» отримала оптимізацію логістичних процесів, 24/7 доступ до даних для менеджерів і перевізників та підвищила готовність логістики до пікових навантажень у періоди жнив і активного експорту.

Електронний портал реалізовано на low-code платформі IT-Enterprise, що дало змогу швидко запустити рішення та забезпечити його розвиток без пропорційного зростання команди. IT-рішення інтегровано з ERP: статуси акредитації, погодження та операційні дані синхронізуються в режимі реального часу.

«Швидкість і контроль логістики напряму впливають на ефективність бізнесу. Для нас було критично важливим побудувати керовану цифрову модель роботи з перевізниками. E-портал дав змогу об’єднати логістичні операції в єдиному цифровому середовищі та масштабувати їх без ускладнення управління», – зазначила Оксана Копит, начальниця управління виробничої логістики «Контінентал Фармерз Груп».

