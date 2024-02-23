Оновлення One UI додає функції Galaxy AI на більшій кількості пристроїв Samsung

23 февраля 2024 г., 13:35

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Компанія Samsung Electronics оголосила про поширення функцій Galaxy AI на більшу кількість пристроїв Galaxy завдяки оновленню One UI 6.1, яке розробили для подальшої популяризації мобільного штучного інтелекту. Починаючи з кінця березня, оновлення буде доступне на серіях Galaxy S23, S23 FE, Fold5, Flip5 і Tab S9. Як і нещодавно випущена серія Galaxy S24, це оновлення підвищує рівень мобільного AI завдяки гібридному підходу, що поєднує вбудований і хмарний ШІ.



«Мета Galaxy AI – не лише започаткувати нову еру мобільного АІ, а й розширити можливості користувачів, зробивши штучний інтелект доступнішим», – сказав Тхе Мун Ро, президент і керівник підрозділу Mobile eXperience Business компанії Samsung Electronics. «Це лише початок розвитку Galaxy AI, оскільки ми плануємо надати цей досвід більш ніж 100 мільйонам користувачів Galaxy протягом 2024 року і продовжувати впроваджувати інноваційні способи використання необмежених можливостей мобільного штучного інтелекту».



Ще більше користувачів Galaxy тепер зможуть скористатися перевагами функцій Galaxy AI, що покращують спілкування, і доступні на моделях з підтримкою штучного інтелекту. Ці функції надають можливість перекладати повідомлення і налаштовувати тон 13 різними мовами за допомогою функції Chat Assist. Користувачі Galaxy можуть відчути переваги взаємодії в режимі реального часу завдяки функції Live Translate, яка забезпечує голосовий і текстовий переклад телефонних дзвінків. За допомогою функції Перекладач користувачі також можуть долучатися до неформальних розмов із місцевими жителями під час подорожей, оскільки функція розділеного екрана генерує текстові переклади для спілкування в реальному часі.



Розширена інтеграція Galaxy AI в екосистему Galaxy також забезпечує безперешкодне виконання повсякденних завдань на моделях зі штучним інтелектом, що сприяє досягненню нового рівня продуктивності. Функції пошуку вдосконалено завдяки Circle to Search від Google, яка генерує результати пошуку за допомогою швидкого руху – обведення об’єкта, що цікавить. Функції організованості, що покращують життя, такі як Note Assist, дозволяють користувачам створювати формати, підсумовувати нотатки та перекладати їх, а Browsing Assist дає змогу користувачам швидше бути в курсі подій, створюючи вичерпні резюме новинних статей. Transcript Assist також дозволяє легко розшифровувати записи зустрічей, створювати текстові формати розмов та переклади їх.



Зазначено, завдяки Galaxy AI компанія Samsung посилює свою роль у розкритті творчого потенціалу користувачів. Останнє оновлення Galaxy пропонує набір інструментів Galaxy AI, які заохочують до творчості, коли світлина вже зроблена. Завдяки функції Генеративного редагування пристрої з AI-підтримкою можуть легко змінювати розмір, позицію або вирівнювати об'єкти на фото, щоб фінальний знімок був ідеальним. Користувачі також можуть покращити будь-яку фотографію швидше і простіше, ніж будь-коли, за допомогою функції Пропозицій щодо редагування. Функція миттєвого сповільненого фільмування може створювати додаткові кадри для сповільненого відео, щоб зафіксувати динамічні моменти.



Творчість і персоналізація на цьому не зупиняються. Налаштовувати пристрої Galaxy ще простіше, ніж раніше, завдяки шпалерам, згенерованим штучним інтелектом, що дозволяє втілювати в життя творчий потенціал користувачів.

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