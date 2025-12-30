Автоматизація бізнес-процесів у ERP-системі IT-Enterprise заощаджує 30% часових ресурсів команди KNESS

30 декабря 2025 г., 14:35

Український технологічний лідер у галузі відновлюваної енергетики, компанія KNESS, вже більш як п’ять років використовує ERP від ІТ-Enterprise. Система планування ресурсів підприємства об’єднала всі бізнес-процеси групи компаній KNESS в цілісну цифрову екосистему. У єдиному «вікні» працюють бухгалтерія, логістика, управлінський облік, аналітика та частина міжнародних підрозділів групи компаній. Досвід показує, що автоматизація бізнес-процесів завдяки ERP щороку заощаджує щонайменше 30% часових ресурсів команди KNESS.

«З 2014 року група компаній KNESS почала роботу над масштабною цифровою трансформацією бізнесу. Нашою головною ціллю було впровадження єдиної системи з наскрізними процесами, у периметрі якої циркулює вся інформація. Це особливо важливо, коли бізнес швидко масштабується. Серед інструментів, які були наявні на ринку, ми обрали ERP-систему IT-Enterprise, розроблену українською компанією. Наразі в централізовану ERP інтегровано всі ключові бізнес-процеси: від документообігу, управління персоналом до моніторингу проєктів і контролю фінансових потоків», – коментує Богдан Козачук, керівник департаменту цифрових рішень та інновацій KNESS.

Єдина система контролю, планування та обліку працює як в Україні, так і в закордонних активах компанії.

