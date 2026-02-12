 
IT-Enterprise запускає навчальну програму з цифрової трансформації UA Tech School

12 февраля 2026 г., 15:35
Українська софтверна компанія IT-Enterprise оголошує про запуск практичного навчального проєкту UA Tech School. Мета ініціативи – підготувати нове покоління лідерів з цифрової трансформації, здатних змінювати реальний сектор економіки України за допомогою технологій Industry 4.0.  Курс поєднає майже 40-річну експертизу IT-Enterprise із практичними кейсами найбільших бізнесів України.

Програма розрахована на 30 вмотивованих учасників: молодих фахівців та студентів, майбутніх лідерів змін, які прагнуть опанувати інструменти Industry 4.0, ШІ-асистентів та принципи data-driven управління і готові впроваджувати цифрові технології в Україні.

Ключова особливість курсу – його практична спрямованість. Учасники працюватимуть над реальними завданнями у командах, відвідають офіси компаній і партнерів та отримають менторську підтримку від провідних експертів галузі.

Програма UA Tech School від IT-Enterprise реалізується за участі програми Sandbox розробленої та впровадженої Міністерством цифрової трансформації України, Асоціації IT Ukraine та резидентів Дія.City.

Випускники курсу отримають сертифікати та можливість інтегруватися у професійне середовище управлінців нового формату.

Реєстрація: триває до 22 лютого 2026 року. Подати заявку на участь можна за посиланням https://forms.gle/Xb9jpHHv5TczSywR6.

