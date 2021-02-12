Технологическим директором Vertiv назначен Стивен Лян

12 февраля 2021 г., 16:05

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Компания Vertiv объявила о назначении Стивена Ляна (Stephen Liang) на недавно учрежденную должность технологического директора. На этом посту, как отмечается, он будет отвечать за инновационные разработки, согласовывать технологические стратегии и расставлять приоритеты в соответствии с трендами рынка, а также потребностями клиентов.

Стивен Лян работает в компании Vertiv с 1994 г. До перехода на новую должность он занимал пост президента в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В течение следующих нескольких лет Лян будет играть ключевую роль в создании новых исследований и разработок Vertiv. Его задача – координировать совместную работу руководителей бизнес-направлений компании, чтобы обеспечить постоянно растущее предложение продуктов и услуг.

Также компания Vertiv объявила о назначении на новые должности Роберта Чжу (Robert Zhu), президента подразделения Vertiv в Северной Азии, и Ананда Санги (Anand Sanghi), президента подразделения Vertiv в Австралии, Новой Зеландии, Юго-Восточной Азии и Индии. Теперь они подчиняются напрямую Робу Джонсону (Rob Johnson), генеральному директору, и Стивену Ляну. На этих должностях Санги и Чжу будут расширять присутствие компании в подведомственных регионах. Совсем недавно Чжу был президентом Vertiv в Большом Китае, а Санги – президентом азиатского сегмента Vertiv.

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