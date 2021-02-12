«Укртелекомом» к оптическому интернету подключено свыше 360 территориальных общин

12 февраля 2021 г., 15:25

По сообщению «Укртелекома», в четвертом квартале 2020 года в рамках проекта по развитию телеком-инфраструктуры оптической сети оператора было обеспечено интернет-подключение еще для 41 объединенной территориальной общины. Таким образом, теперь еще больше украинцев даже в самых отдаленных селах смогут пользоваться скоростным интернетом и современными цифровыми сервисами.

Отмечается, что новое дыхание и новые возможности также получат как социальные объекты (опорные школы, центры предоставления административных услуг (ЦНАП), спасатели и медики), так и малый и средний бизнес.

Всего «Укртелекомом» с помощью оптики подключено более 360 территориальных общин. Из них в течение 2020 года к оптике подсоединили 135 объединенных территориальных общин.

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