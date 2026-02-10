lifecell виступає проти можливого об'єднання вежових компаній «Київстар» та Vodafone

10 февраля 2026 г., 14:25

0

В січні Ukraine Tower Company (UTC), що належить нідерландському телеком-холдингу Veon, власнику «Київстар», подала заявку в Антимонопольний комітет (АМКУ) на набуття контролю над активами Ukrainian Network Solutions (UNS), що належить оператору «Vodafone Україна». Угода може стати першим кроком до об'єднання вежових активів двох найбільших мобільних операторів країни з їх подальшим продажем третій стороні. Вежові компанії UTC та UNS займаються будівництвом та обслуговуванням телеком-веж (базових станцій) і здачею їх в оренду. Такі структури є у всіх українських мобільних операторів «великої трійки».

Своєю чергою оператор lifecell, що входить до структури телеком-холдингу DVL, який володіє найстарішою українською вежовою компанією «Укртауер» застерігає від об’єднання UTC та UNS. На думку компанії об’єднання пасивної мобільної інфраструктури двох найбільших операторів призведе до монополізації та структурного перекосу телеком-ринку, що може впливати на темпи інновацій та послаблювати орієнтацію на потреби абонентів.

Також угода може загрожувати безпеці національного зв’язку загалом. Стверджується, що саме розгалуженість інфраструктури допомогла забезпечити роботу сил оборони, екстрених служб та підтримала абонентів під час кібератаки на одного з мобільних операторів у 2023 році. Тому питання стійкості телеком-ринку під час війни залишається актуальним як ніколи.

Такі структурні зміни також впливатимуть на інвестиційну привабливість України загалом. Міжнародні інвестори оцінюють не лише розмір ринку, а й рівень конкуренції, передбачуваність регуляторних рішень і недискримінаційний доступ до ключових ресурсів. Надмірне зосередження критичної інфраструктури в одних руках може сприйматися як сигнал підвищеного ризику, стримуючи інвестиції в телекомунікаційний сектор.

