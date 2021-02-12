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«Фокстрот» внедрил сервис автомасштабирования в AWS

12 февраля 2021 г., 16:55
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«Фокстрот» внедрил сервис автомасштабирования в AWS

Группа компаний «Фокстрот», владеющая одноименной сетью магазинов электроники и бытовой техники, внедрила сервис автомасштабирования в облако Amazon Web Services. Для обеспечения стабильной работы постоянно работающих ресурсов и работоспособности инфраструктуры в горячий сезон и в периоды акций «Фокстрот» рассматривал как глобальных, так и локальных провайдеров облачных сервисов.

Перед компанией стояли задачи обеспечить: работоспособность инфраструктуры в высокий сезон продаж, развертывание новых версий приложений без простоев с возможностью сделать roll back, высокую степень защиты бизнес приложений, а также инфраструктуры от DDoS атак, автоматизировать ручное добавление вычислительных мощностей.

Основными критериями при выборе Amazon Web Services стали: возможность разворачивать приложение особого типа (legacy application) на платформе облачного провайдера, скорость предоставления и доступность ресурсов, корректная работа приложения и всех сервисов на облачной платформе, решение по автомасштабированию с прохождением нагрузочного тестирования, сжатые сроки реализации проекта.

Команда компании Softprom помогла «Фокстрот» оценить преимущества инструментов AWS и запустить пилотный проект для последующей миграции платформы. Результатом стали: защита от DDoS атак и SQL инъекций, возможность автоматизированного масштабирования ресурсов, возможность изменения функционала без остановок площадки, снижение затрат за счет оплаты только за работающие ресурсы и автоматическому отключению неработающих.

«После внедрения сервиса автомасштабирования в облако AWS у нас появилась возможность обновлять приложение без простоев. Сейчас два-три обновления в день – не является проблемой и никак не влияет на клиентов. Благодаря правильно настроенному масштабированию нам больше не нужно «дежурить». При увеличении трафика новые сервера запускаются автоматически (150 серверов в пик нагрузки – не проблема). Когда нагрузка падает – избыточные сервера автоматически удаляются», – комментирует Вячеслав Нехороших, CIO группы компаний «Фокстрот».

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