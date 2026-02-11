Softprom постачатиме корпоративним клієнтам AI Claude від Anthropic через AWS Bedrock

11 февраля 2026 г., 13:25

Softprom, офіційний партнер Amazon Web Services (AWS), оголошує про підписання Reseller Agreement з Anthropic, одним з провідних постачальників сервісів штучного інтелекту. Це стратегічне партнерство робить Softprom одним із перших партнерів, які надають прямий доступ до сімейства великих мовних моделей Claude від Anthropic через Amazon Bedrock для клієнтів у Східній Європі, на Кавказі та в Центральній Азії.

У межах угоди Softprom отримав повноваження постачати моделі Claude корпоративним клієнтам з використанням Amazon Bedrock – повністю керованого сервісу AWS для створення та масштабування застосунків генеративного AI. Це дозволяє організаціям впроваджувати передові рішення Generative AI на надійній інфраструктурі AWS із дотриманням корпоративних вимог до безпеки, масштабованості та відповідності нормативним стандартам.

Моделі Claude від Anthropic відомі високою продуктивністю, потужною безпековою архітектурою та відповідальним підходом до розробки AI. Вони добре підходять для широкого спектра корпоративних сценаріїв використання, зокрема інтелектуальних чат-ботів, автоматизованого аналізу документів, систем управління знаннями та віртуальних асистентів на базі AI.

Як офіційний партнер AWS, Softprom поєднує передові AI-можливості Anthropic із власною глибокою експертизою в галузі хмарної архітектури, безпеки та впровадження корпоративних рішень. Клієнти отримують переваги у вигляді спрощених закупівель, відповідності регіональним вимогам і професійних сервісів, що охоплюють проєктування, впровадження та операційну підтримку.

Партнерство підкреслює прагнення Softprom допомагати організаціям переходити від експериментів з AI до промислових впроваджень, використовуючи нативні сервіси AWS для прискорення інновацій із мінімальними ризиками.

