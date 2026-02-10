 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

«Розетка» з виручкою 30,2 млрд грн увійшла до десятки найбільших українських компаній з британськими співвласниками

10 февраля 2026 г., 12:50
0 
 

«Розетка» з виручкою 30,2 млрд грн увійшла до десятки найбільших українських компаній з британськими співвласниками

Фахівці аналітичного онлайн-сервісу YouControl дослідили яку роль відіграють країни зі спрощеною реєстрацією бізнесу чи низькими податковими ставками у структурі власності українських компаній. Станом на 21 січня 2026 року 15358 українських компаній мають учасників, акціонерів або кінцевих бенефіціарів із Кіпру, Великої Британії, Литви, Латвії та Естонії. З них 2295 компаній за підсумками трьох кварталів 2025 року задекларували виторг на загальну суму 1,87 трлн грн.

Загалом в Україні нарахували 5170 компаній зі співвласниками з Великої Британії. Найбільше таких підприємств зареєстровано в Києві – 2367. Значна їх кількість зафіксована також в Київській області (1043), Одеській (220), Донецькій (212) та Дніпропетровській (188) областях.

В десятку найбільших за виручкою компаній з британськими співвласниками входять представники таких галузей, як онлайн-торгівля, промисловість та тютюнова індустрія.

Зокрема до десятки компаній із найбільшим виторгом за три квартали минулого року потрапили дві компанії з корпоративної групи «Розетка» – ТОВ «РОЗЕТКА.УА» та ТОВ ОТК «ЄВРОПЛЮС». Їхня сукупна виручка склала 30,2 млрд грн. Учасником обох компаній є юридична особа з Кіпру – Теманія Ентерпрайзиз. Згадані компанії потрапили до вибірки найбільших українських компаній зі співвласниками з Великої Британії через адресу реєстрації кінцевих бенефіціарів – Владислава, Ірини та Давіда Чечоткіних у Сполученому Королівстві.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  