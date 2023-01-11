TeamViewer оцифровує операції в GlobalFoundries за допомогою AR-рішення

11 января 2023 г., 16:14

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Компанія TeamViewer оголосила, що світовий виробник напівпровідників GlobalFoundries (GF) впровадив платформу доповненої реальності (AR) Frontline. Таке сучасне рішення будуть застосовувати для цифрового перетворення складських операцій на підприємстві в Дрездені, найбільшому заводі з виробництва напівпровідників у Європі.



На складі GF програмне забезпечення проводить працівників складу через процес збору з чіткими покроковими інструкціями, що відображаються на розумних окулярах безпосередньо в їхньому полі зору. Разом з інтегрованим голосовим управлінням нове рішення надає 100% інформації без допомоги рук працівникам, повністю замінюючи паперовий процес.



«Ми завжди прагнемо підвищити ефективність нашої роботи, щоб краще задовольняти потреби наших клієнтів. Із впровадженням TeamViewer Frontline ми змогли вивести ефективність, точність та стійкість складської логістики на новий рівень», – коментує Кевін Ідальго, головний директор з логістики GlobalFoundries.



TeamViewer Frontline на складі Дрезденського заводу GF було впроваджено за десять тижнів. Серед основних переваг, які вже досягнуті компанією GlobalFoundries завдяки впровадженню рішення TeamViewer:

• прискорення виконання складських процесів на 25%,

• покращення ергономіки співробітників,

• близький до нуля коефіцієнт помилок під час комплектації,

• скорочення відходів приблизно на 100 000 паперових листів на рік.



Компанія TeamViewer тісно співпрацює з GlobalFoundries для виявлення інших можливостей використання рішення та вивчає варіанти застосування, що виходять за рамки візуального комплектування.



Нагадаємо, що клієнти, яким необхідно продовжити ліцензію, а також нові користувачі України можуть отримати всю потрібну інформацію у офіційного дистриб'ютора TeamViewer. Достатньо заповнити форму https://it4ua.com.ua/help-ukraine/

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