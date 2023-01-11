Ноутбуки ROG Zephyrus отримали оновлення

11 января 2023 г., 16:45

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На виставці CES 2023 ROG було представлено ноутбуки Zephyrus M16 (GU604) з дисплеями ROG Nebula HDR та AniMe Matrix, а також Zephyrus G16 (GU603) та Zephyrus G14 (GA402).



ROG Zephyrus G14 — це 14-дюймовий лептоп з виразною QHD-панеллю ROG Nebula HDR, підсвічуванням на Mini LED, частотою оновлення 165 Гц та співвідношенням сторін 16:10, що пройшла сертифікацію Pantone Validated. Також пропонуються варіанти з панелями QHD 165 Гц та Full HD 144 Гц. Ретельно спроєктоване охолодження дозволяє забути про проблему перегріву: центральний і графічний процесори сполучені з випарною камерою, на процесор нанесено рідкий метал, розсіювати тепло допомагають два вентилятори Arc Flow з 84 лопатками. Акумулятор 76 Вт·год дозволяє залишатися активним, де б ви не були.



Усі моделі Zephyrus оснащено динаміками Dolby Atmos, тривимірним мікрофонним масивом із кількома режимами роботи та технологією двостороннього усунення шумів за допомогою ШІ для чіткого голосового зв’язку. Моделі G14 та M16 мають камеру Full HD, а G16 — HD-камеру (720p), в обох варіантах є інфрачервоний сенсор. Усі моделі підтримують технологію Windows Hello. Дисплеї пройшли сертифікацію Pantone Validated та підтримують технологію Dolby Vision. Моделі Zephyrus мають шарнір ErgoLift, що дозволяє розгортати ноутбук на 180° для комфортного користування. Ноутбуки пропонують великий набір інтерфейсів, зокрема, USB Type-C 100 Вт з підтримкою DisplayPort 1.4 та Power Delivery, роз’єм PD для заряджання, Wi-Fi 6E.



У максимальній конфігурації ROG Zephyrus G16 має процесор Intel Core i9-13900H 13-го покоління, відеокарту NVIDIA GeForce RTX 40-ї серії з максимальною потужністю (TGP) 120 Вт, технології MUX Switch та NVIDIA Advanced Optimus. ROG Zephyrus G14 — процесор AMD Ryzen 9 Zen 4, відеокарту NVIDIA GeForce RTX 40-ї серії з максимальною потужністю (TGP) 125 Вт, технології MUX Switch та NVIDIA Advanced Optimus. ROG Zephyrus M16 — процесор Intel Core i9-13900H 13-го покоління, відеокарту NVIDIA GeForce RTX 40-ї серії з максимальною потужністю (TGP) 145 Вт, технології MUX Switch та NVIDIA Advanced Optimus. Моделі G16 та M16 оснащені портом Thunderbolt 4. Моделі M16 та G14 мають дисплей AniMe Matrix з можливістю персоналізації, який допомагає виразити індивідуальність власника.



ROG Zephyrus G16 оснащений панеллю ROG Nebula Display, яка займає 94% панелі, зі співвідношенням сторін 16:10, акумулятором 90 Вт·год та інтерфейсом HDMI 2.1. ROG Zephyrus M16 у максимальній конфігурації має QHD-панель ROG Nebula HDR 240 Гц з підсвічуванням Mini LED, часом відгуку 3 мс, підтримкою G-SYNC, співвідношенням сторін 16:10, яка займає 92% панелі. У цій моделі також використовується система охолодження ROG Intelligent Cooling з трьома вентиляторами та радіатором на всю довжину, акумулятор 90 Вт·год з технологіями швидкого заряджання та Power Delivery 3.0.

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