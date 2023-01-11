Softprom просуватиме комплексну платформу кібербезпеки Cynet у семи країнах Європи

11 января 2023 г., 14:45

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Компанії Softprom та Cynet, постачальник першої у світі повністю автоматизованої платформи розширеного виявлення та реагування (XDR), підписали угоду про дистрибуцію. Згідно з контрактом Softprom просуватиме та поширюватиме рішення Cynet у Чехії, Греції, Угорщині, Польщі, Румунії, Словаччині та Україні.

Cynet спрощує безпеку, забезпечуючи швидке розгортання комплексної платформи для виявлення, запобігання та автоматизованого реагування на розширені загрози з майже нульовим помилковим спрацьовуванням, скорочуючи час від виявлення до вирішення.

Платформа Cynet 360 AutoXDR – це легкокероване XDR-рішення, яке захищає користувачів, файли, хости та мережі з однієї консолі за допомогою вбудованого автоматичного відновлення. Cynet 360 Complete продається в єдиному SKU комплекті, щоб надати комплексне рішення безпеки, яке вирішуватиме завдання організацій середнього бізнесу, і одночасно масштабується до сотень тисяч кінцевих точок. Рішення доступне в хмарі та локально.

Безперервний моніторинг середовища виявляють індикатори поведінки та взаємодії по всьому ланцюжку атак, даючи повну картину атаки в реальному часі.

Поєднуючи високоточне виявлення, взаємодію приманки, мережеву аналітику та допомогу експертів-аналітиків, Cynet забезпечує точні висновки з пов’язаними ризиками без особливих складнощів і шуму, тож команди безпеки можуть визначити пріоритети та реагувати на те, що має значення.

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