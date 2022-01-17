Softprom становится партнером OneTrust, лидера в области IT Risk Management

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Компания Softprom объявляет о подписании партнерского соглашения с OneTrust, производителем решений для безопасности и управления данными, в соответствии с которым будет продвигать и распространять решение OneTrust в Центральной и Восточной Европе, странах СНГ, Грузии и Украине.
Основное решение компании OneTrust – платформа, которая построена на базе искусственного интеллекта и включает в себя модули:
- OneTrust Privacy Management Software – поддержка в соблюдении CCPA, GDPR, LGPD, PDPA и сотни других мировых законов о конфиденциальности данных;
- OneTrust DataDiscovery – поиск и классификация данных на основе искусственного интеллекта;
- OneTrust Vendorpedia – сторонний обмен и управление рисками;
- OneTrust GRC – внедрение программы по информационной безопасности в соответствии с ISO, NIST, SOC 2 и сотнями других мировых стандартов и структур безопасности;
- OneTrust DataGovernance – идентификация данных по типу использования: как они используются, кто за них отвечает и какие правила применяются;
- OneTrust PreferenceChoice – сканируйте веб-сайты, автоматически классифицируйте сторонние трекеры и соблюдение законов и рекомендаций в отношении электронной конфиденциальности с помощью, наиболее широко используемой в мире CMP;
- OneTrust Ethics – сообщает об инцидентах и предоставляет информацию для расследования.
Платформа OneTrust постоянно развивается и дополняется новыми возможностями. Многие модули, такие как OneTrust GRC, OneTrust DataGovernance, уже заняли лидирующие позиции в Gartner Magic Quadrant for IT Risk Management (ITRM), The Forrester Wave: Governance, Risk And Compliance, the Gartner Peer Insights «Voice of the Customer»: IT Vendor Risk Management Tools.
Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній
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